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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मेरे साथ तो कोई नहीं गया...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे सपाईयों को स्पीकर ने घेरा

'मेरे साथ तो कोई नहीं गया...' राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे सपाईयों को स्पीकर ने घेरा

UP Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र के दूसरे दिन स्पीकर सतीश महाना ने सपा और कांग्रेस के विधायकों से कहा कि जब वह राम मंदिर जाने के लिए कह रहे थे तब कोई नहीं गया और अब आस्था की बातें कर रहे हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Aug 2026 12:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ. मंगलवार (4 अगस्त) को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा लेकर नारेबाजी करते और हंगामा करते दिखे. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा. इस बीच विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई है.

स्पीकर सतीश महाना ने कहा, "जब हम आप लोगों से कह रहे थे कि राम मंदिर चलिए तब आप लोग चले नहीं. अब आपको आस्था की याद आ रही है. एक विधायक भी अगर मेरे साथ चला होता तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो कुछ आस्था है." उन्होंने आगे कहा, "धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाकर किसी की धार्मिक आस्थाएं आहत करना उचित नहीं है."

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राम मंदिर को लेकर सदन में क्या बोले स्पीकर?

स्पीकर सतीश महाना ने कहा, "मुझे कितना संतोष हो रहा है कि शुऐब अंसारी राम मंदिर की बात कर रहे हैं. मुझे अच्छा लग रहा है कि उमर अली भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं. इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक राम मंदिर का विरोध किया है."

उन्होंने आगे कहा, "आप में से किसी ने चंदा दिया हो तो रशीद लेकर यहां पर आ जाएं. जरा देखे तो सही कि आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है." सदन के दूसरे दिन विपक्ष के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की. इस दौरान नेताओं ने जमकर हंगामा भी किया है. इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12 बजकर 20 मिनट तक स्थगित कर दिया.

हंगामेदार रहा सदन का पहला दिन

सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने शिक्षक भर्ती, राम मंदिर चढ़ावे में कथित अनियमितता और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया, जबकि सदन के भीतर शोक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विधायक दानपेटी और पोस्टर लेकर पहुंचे तथा शिक्षक भर्ती, राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों से सकारात्मक और स्वस्थ चर्चा की अपील की.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Satish Mahana UP NEWS Up Assembly Mansoon Session SAMAJWADI PARTY
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