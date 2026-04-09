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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: यूपी में AIMIM ने शुरू किया खास अभियान, 1 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी, सपा की बढ़ेगी मुश्किल

UP Politics: यूपी में AIMIM ने शुरू किया खास अभियान, 1 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी, सपा की बढ़ेगी मुश्किल

UP Politics: एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि सपा और बीजेपी की सरकारों में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ. इस दौरान लोगों के कारोबार प्रभावित हुए.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Apr 2026 10:34 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सियासी रंग चढ़ता चला जा रहा है. इसी क्रम में अब असदुद्दीन ओवेसी की एआईएमआईएम ने भी चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. जिसके तहत बूथ स्तर कर संगठन को मज़बूत किया जाएगा. इसकी शुरुआत मुरादाबाद जनपद से शुरू होगी. 

मुरादाबाद में ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता और मुरादाबाद प्रभारी शादाब चौहान ने संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश में तेजी से अपना जनाधार बढ़ा रही है और इसकी शुरुआत मुरादाबाद से की गई है.

एक लाख नए सदस्य जोड़ने की तैयारी

शादाब चौहान ने कहा कि आने वाले एक महीने के अंदर AIMIM के साथ एक लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे और करीब 5000 सक्रिय सदस्य तैयार किए जाएंगे. इसके बाद दो महीने के भीतर बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा ताकि चुनाव की तैयारी पूरी तरह से मजबूत हो सके.

AIMIM नेता ने सपा-बीजेपी पर साधा निशाना

एआईएमआईएम प्रवक्ता ने इस दौरान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर निशाना साधा और कहा कि 2012 से 2017 और 2017 से अब तक की सरकारों में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि इस दौरान लोगों के कारोबार प्रभावित हुए और कई घटनाओं से समाज में असुरक्षा का माहौल बना.

शादाब चौहान ने कहा कि अब जनता इन सब चीजों को समझ चुकी है और बदलाव चाहती है. उन्होंने दावा किया कि AIMIM अब एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आ रही है और आने वाले समय में पार्टी पंचायत चुनाव, नगर निगम और 2027 विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी.

उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है और मुरादाबाद की जनता भी AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ी नजर आ रही है.

Published at : 09 Apr 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Aimim News UP News SAMAJWADI PARTY
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