तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Election 2026) में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र (DMK) कड़गम को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. यूपी के प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने भी स्टालिन की हार की सोशल मीडिया पर तीखी टिप्पणी की, जो चर्चा में आईं हैं.

राजा भैया ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए डीएम प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर सीधा हमला किया और तीन साल पुरानी एक पोस्ट शेयर करते हुए निशाना साधा. राजा भैया ने पोस्ट में लिखा- 'मिट गये सनातन को मिटाने का सपना देखने वाले..'

राजा भैया ने स्टालिन की हार पर कसा तंज

इस पोस्ट के साथ राजा भैया ने 3 सितंबर 2023 को की गई अपनी एक पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए विवादित बयान को लेकर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि 'उदयनिधि स्टैलिन ने भरी सभा में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही, हर भारतवासी को इस घृणित वक्तव्य का मुखर विरोध करना चाहिये.

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राजा भैया ने कहा कि 'ये बयान हिन्दुओं के प्रति DMK की घृणा को दर्शाता है. I.N.D.I.A. गठबंधन DMK से सहमत है या उसे निकाल बाहर करेगा? चुनाव होने हैं,स्थिति स्पष्ट करनी होगी.'

उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचा था बवाल

इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में डीएमके के एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से की थी और कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उसे नष्ट ही कर देना चाहिए. उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान मच गया था. बीजेपी समेत तमाम एनडीए के सहयोगी दलों ने उनके इस बयान पर इंडिया गठबंधन से स्पष्टीकरण देने की माँग की थी.

बता दें कि तमिलनाडु चुनाव में अभिनेता विजय थलापति की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

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