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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचिराग पासवान ने UP में बढ़ाई BJP की टेंशन! विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान

चिराग पासवान ने UP में बढ़ाई BJP की टेंशन! विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान

UP Assembly Election 2027: पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन केंद्र में है, राज्य में नहीं है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 06 Apr 2026 05:45 PM (IST)
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एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा ऐलान किया.  पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी. पूर्वी यूपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि केंद्र में उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से है लेकिन प्रदेश में कोई गठबंधन नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) यूपी फर्स्ट और यूपी वाले फर्स्ट के मिशन को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

पार्टी नेता ने कहा कि 2027 में सत्ता की चाभी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के हाथों में रहेगी. राजीव पासवान ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना. उन्होंने कहा कि पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव वंचित समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं. अब अखिलेश यादव को कांशीराम की जयंती याद आ रही है, उन्हें बाबा साहब भीमराव आंबेडकर याद आ रहे हैं. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी अब मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की याद आ रही है. लेकिन जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने आखिर कांशीराम को भारत रत्न क्यों नहीं दिया.

राजीव पासवान ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को दो-दो बार लोकसभा चुनाव हारने का काम किया था. हम दलितों के मसीहा लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को लोगों का अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 05:15 PM (IST)
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Chirag Paswan UP Vidhan Sabha Chunav Breaking News Abp News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
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