Varanasi News: गंगा में इफ्तार के बाद शराब पार्टी का वीडियो वायरल, पुलिस बोली- 'दोषियों पर...'

वाराणसी में इफ्तार पार्टी के विवाद के बाद अब गंगा नदी में शराब पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ लोग गंगा के बीच नाव पर डीजे बजाकर शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.

वीडियो में कुछ लोग नाव पर ही शराब पार्टी करते दिखे

आरोप है कि काशी से मिर्जापुर के एक प्राचीन धार्मिक स्थल पर आयोजन में शामिल होने के दौरान, लौटते समय कुछ लोगों ने नाव पर ही शराब पार्टी की. बताया जा रहा है कि माझी समाज के लोग गंगा नदी के रास्ते नाव से मिर्जापुर स्थित इस धर्मस्थल तक पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान गंगा की पवित्रता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी में DJ बजाने और किसी भी तरह की पार्टी या नशा करने पर पूरी तरह रोक है. इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर इस तरह की गतिविधि सामने आने से मामला तूल पकड़ता जा रहा है.

अयोध्या में रामलला के साथ अब परकोटे के मंदिरों के भी होंगे दर्शन, अंतिम चरण में ट्रस्ट की तैयारी

बीते दिनों भी बिरयानी खाने का वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि बीते दिनों में भी वाराणसी में गंगा नाव पर रोज इफ्तार के दौरान बिरयानी खाने का वीडियो वायरल हुआ था. इसमें गंगा में इफ्तार पार्टी करने के आरोप में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिन्हें अब तक जमानत भी नहीं मिल पाई है. ऐसे में एक बार फिर गंगा नदी में पार्टी का वीडियो सामने आने से प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मामले पर अधिकारियों का कहना है कि वे वीडियो के साक्ष्य जुटाने में लगे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

UP Weather: यूपी में आंधी बारिश का दौर जारी, आज इन जिलों से लिए अलर्ट जारी, जानें- कब बदलेगा मौसम?