उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखकर नई कार्यशैली लागू करने की शुरुआत कर रहे है. इस नई कार्यशैली के साथ नए अध्यक्ष की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो सके.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि चुनाव से पहले अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की बात सुन सके. जिससे लोगों के बीच में वन टू वन मैपिंग हो और सभी से संवाद और समन्वय बन सके.

ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से संवाद

नई कार्यशैली के तहत लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में लगी बड़ी-बड़ी मेजें हटाई गई हैं और उनकी जगह अतिरिक्त कुर्सियां लगाई गई हैं। इसका मकसद है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता सीधे बैठकर अपनी बात रख सकें. प्रदेश अध्यक्ष अब नियमित रूप से लखनऊ रहने पर यहां कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे.

पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तीन प्रमुख नियम तय किए हैं जिसमें सबसे पहले संगठनात्मक अनुशासन, विकास योजनाओं की निगरानी और जनता से प्रत्यक्ष संवाद होगा. साथ ही मासिक समीक्षा तंत्र लागू किया जाएगा. हर जिले में मासिक समीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी. इसमें देखा जाएगा कि सरकारी योजनाएं ज़मीन पर कितनी प्रभावी हैं, कार्यकर्ताओं और आम जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं.

2027 चुनाव की तैयारी शुरू

पंकज चौधरी “कार्यकर्ता सर्वप्रथम” का फॉर्मूला लागू कर रहे हैं. अब पार्टी फोरम पर ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी बात रख सकेंगे और पार्टी लाइन के खिलाफ जाने वाले नेताओं पर सख्ती जारी रहेगी. वहीं संगठन स्तर पर योजनाओं के लाभ की अलग से समीक्षा होगी. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस कदम को 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की रणनीति पर विशेष जोर दिया जा सके.

