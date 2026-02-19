हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड के पहाड़ों में फिर लौटी ठंड, केदारनाथ-बद्रीनाथ-हेमकुंड साहिब में बर्फबारी

उत्तराखंड के पहाड़ों में फिर लौटी ठंड, केदारनाथ-बद्रीनाथ-हेमकुंड साहिब में बर्फबारी

Weather Update: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. 3300 मीटर या अधिक पर वहां हिमपात हो सकता है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 19 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुवार की सुबह उत्तराखंड के पांच जिलों पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश ने दस्तक दी है. वहीं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में लिपट गया. इससे पहले बुधवार को चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भी हल्की बर्फबारी हो चुकी थी.

मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है. जो क्षेत्र समुद्र तल से 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हैं, वहां हिमपात हो सकता है. मैदानी इलाकों में हालांकि मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे.

तीनों धाम बर्फ की चादर से ढके

बुधवार को केदारनाथ के साथ-साथ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी हल्की बर्फ पड़ी, जिससे ये तीनों धाम एक बार फिर श्वेत आवरण में ढक गए. केदारनाथ में तो करीब छह इंच ताज़ा बर्फ गिरी. उत्तरकाशी के हर्षिल में भी हिमपात हुआ, जबकि गंगोत्री में बारिश रही. पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और धारचूला में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई. ऊंचाई वाले इन इलाकों में हुई बर्फबारी का असर नीचे के क्षेत्रों पर भी पड़ा और तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया.

देहरादून में बदला मिज़ाज

राजधानी देहरादून में आज आसमान पर बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 26°C और न्यूनतम 10°C के आसपास रह सकता है यानी पिछले दिनों की तुलना में करीब 2 डिग्री की गिरावट. बाकी मौसम शुष्क रहेगा और आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर लौट सकता है.

आगे कैसा रहेगा मौसम

20, 21 और 22 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. न बारिश के आसार हैं, न बर्फबारी के. जिन लोगों ने पहाड़ों की ओर यात्रा की योजना बनाई है, उनके लिए अगले कुछ दिन अनुकूल साबित हो सकते हैं.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 19 Feb 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS WEATHER UPDATE SNOWFALL
