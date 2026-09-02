Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री

यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री

यूपी चुनाव की तैयारियों के बीच तमाम सियासी दलों में टिकट पाने की होड़ शुरू हो गई है और इसकी लड़ाई अब सोशल मीडिया पर भी देखी जा रही है, जहां तमाम नेता पोस्ट के ज़रिए अपना दमख़म दिखा रहे हैं.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 02 Sep 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम सियासी दलों की तरफ से अपनी तैयारी को तेज कर दिया गया है. इस बार चुनावी लड़ाई जमीन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाएगी, इसकी तस्वीर अब साफ हो चुकी है. यूपी चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, इससे पहले पार्टी नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर अपने लिए टिकट की दावेदारी अनोखे तरीके से पेश की जा रही है. 

यूपी चुनाव को लेकर वाराणसी में अलग-अलग पार्टियों की तरफ से उतारे जाने वाले प्रत्याशी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है. प्रमुख पार्टियों में हर एक विधानसभा सीट पर कई दावेदार नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पर वह भोजपुरी गाने की मदद से अपना तेवर और दमखम दिखा रहे हैं. अपने सामाजिक कार्य , अपनी प्रतिष्ठा और अपनी काबिलियत को सोशल मीडिया पर आकर्षक फोटो वीडियो के माध्यम से दर्शा रहे हैं. 

यूपी: अशोक कुमार सिंह DG बने, 1995 बैच के IPS अधिकारी का प्रमोशन

सोशल मीडिया पर तेज हुई लड़ाई

नेताओं के बीच इस बात को लेकर भी होड़ मची है कि किस नेता के वीडियो पर कितने लाइक कमेंट्स और शेयर हैं. वहीं वाराणसी में मौजूदा विधायक भी अब इससे पीछे नहीं है. लोगों से सीधा संपर्क हो या किसी कार्यक्रम में शामिल होना उनके सोशल मीडिया हैंडल से अथवा उनके समर्थक तड़क भड़क गाने के साथ इन दिनों उनका वीडियो अपलोड करते हैं. हालांकि इसका प्रभाव जीत और हार पर कितना होगा यह तो चुनावी परिणाम बताएगा. 

सोशल मीडिया पर हो रही इस लड़ाई से यह बात स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी ही नहीं की जाती, बल्कि खुद पार्टी में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए भी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है. 

वाराणसी की लड़ाई बेहद दिलचस्प

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही है, वहीं वाराणसी के 8 विधानसभा सीट पर भी इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा. समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेता तैयारी में जुट चुके हैं. इस बार सीधा जनसंपर्क के अलावा यह नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं.

2027 के चुनाव में कौन होगा BJP का सीएम फेस? केशव प्रसाद मौर्य ने लिया ये नाम

Published at : 02 Sep 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयपुर निकाय चुनाव: टिकट न मिलने पर फूट फूटकर रोए BJP नेता, फिर ऐसे हुए बागी
जयपुर निकाय चुनाव: टिकट न मिलने पर फूट फूटकर रोए BJP नेता, फिर ऐसे हुए बागी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमें चेन से बांधकर UP ले जाएं', अंकित बालियान के शूटर्स को एनकाउंटर का खौफ
'हमें चेन से बांधकर UP ले जाएं', अंकित बालियान के शूटर्स को एनकाउंटर का खौफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को स्वाइन फ्लू, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 685
यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को स्वाइन फ्लू, एक्टिव केस का आंकड़ा पहुंचा 685
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
भारत का 'शिकारी' रुद्रास्त्र- 500 KM रेंज, 400 की स्पीड, ताकत देख कांप रहा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जयपुर निकाय चुनाव: टिकट न मिलने पर फूट फूटकर रोए BJP नेता, फिर ऐसे हुए बागी
जयपुर निकाय चुनाव: टिकट न मिलने पर फूट फूटकर रोए BJP नेता, फिर ऐसे हुए बागी
विश्व
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
संगमरमर की प्लेट और कांगड़ा चाय... पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं क्या-क्या गिफ्ट दिए
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक इन 10 फिल्मों को चटाई घूल
'टॉक्सिक' ने ओपनिंग वीक पर किया कमाल, 'धुरंधर' से 'छावा' तक को दी मात
इंडिया
'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे
'कुछ लोगों का ध्यान सिर्फ रील', बंगाल BJP विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरसे
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
ट्रेंडिंग
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
खराब सड़क के चलते 11 किमी तक खाट पर ढोया मरीज- भड़के यूजर्स
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget