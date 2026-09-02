यूपी चुनाव में उम्मीदवारी की होड़, दमखम दिखाने के लिए भोजपुरी गानों की एंट्री

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम सियासी दलों की तरफ से अपनी तैयारी को तेज कर दिया गया है. इस बार चुनावी लड़ाई जमीन के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाएगी, इसकी तस्वीर अब साफ हो चुकी है. यूपी चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, इससे पहले पार्टी नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर अपने लिए टिकट की दावेदारी अनोखे तरीके से पेश की जा रही है.

यूपी चुनाव को लेकर वाराणसी में अलग-अलग पार्टियों की तरफ से उतारे जाने वाले प्रत्याशी को लेकर अटकलें तेज हो चुकी है. प्रमुख पार्टियों में हर एक विधानसभा सीट पर कई दावेदार नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पर वह भोजपुरी गाने की मदद से अपना तेवर और दमखम दिखा रहे हैं. अपने सामाजिक कार्य , अपनी प्रतिष्ठा और अपनी काबिलियत को सोशल मीडिया पर आकर्षक फोटो वीडियो के माध्यम से दर्शा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर तेज हुई लड़ाई

नेताओं के बीच इस बात को लेकर भी होड़ मची है कि किस नेता के वीडियो पर कितने लाइक कमेंट्स और शेयर हैं. वहीं वाराणसी में मौजूदा विधायक भी अब इससे पीछे नहीं है. लोगों से सीधा संपर्क हो या किसी कार्यक्रम में शामिल होना उनके सोशल मीडिया हैंडल से अथवा उनके समर्थक तड़क भड़क गाने के साथ इन दिनों उनका वीडियो अपलोड करते हैं. हालांकि इसका प्रभाव जीत और हार पर कितना होगा यह तो चुनावी परिणाम बताएगा.

सोशल मीडिया पर हो रही इस लड़ाई से यह बात स्पष्ट है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी ही नहीं की जाती, बल्कि खुद पार्टी में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए भी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है.

वाराणसी की लड़ाई बेहद दिलचस्प

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की लड़ाई बेहद दिलचस्प मानी जा रही है, वहीं वाराणसी के 8 विधानसभा सीट पर भी इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा. समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेता तैयारी में जुट चुके हैं. इस बार सीधा जनसंपर्क के अलावा यह नेता अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं.

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