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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2027 के चुनाव में कौन होगा BJP का सीएम फेस? केशव प्रसाद मौर्य ने लिया ये नाम

2027 के चुनाव में कौन होगा BJP का सीएम फेस? केशव प्रसाद मौर्य ने लिया ये नाम

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर कई कयास लग रहे हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान से इस मामले को और ज्यादा तूल मिला.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 01 Sep 2026 03:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह सवाल है कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा? उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीते दिनों ने एक बयान ने हलचल मचा दी थी. अब उन्होंने लगभग सफाई की मुद्रा में एक और बयान दिया है. 

दरअसल, ये सवालिया दौर उस वक्त शुरू हुआ जब एबीपी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा विथ चित्रा में वरिष्ठ पत्रकार और एंकर चित्रा त्रिपाठी के सवालों का जवाब देते हुए मौर्य ने कहा था कि मैं भी सीएम बनना चाहता हूं लेकिन यह मेरे चाहने से नहीं होगा.

मौर्य के इस बयान के बाद विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी के भीतर ही कलह चल रही है.

'जैसे मेरे मन में कोई महत्वाकांक्षा है...'

एबीपी न्यूज़ को दिए साक्षात्कार का जिक्र करते हुए मौर्य ने कहा कि मैंने कहा हमारी पार्टी में यह कोई नहीं तय करता है कि कौन कब तक क्या रहेगा. मैंने कहा ऐसा नहीं कि मेरे मन में यह नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनू. मैं बनना चाहता हूं. लेकिन यह मैं नहीं तय कर सकता. मेरे पार्टी का नेतृत्व तय करेगा. मेरे आने वाले 2027 में चुने हुए विधायक आए हुए वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक,  जो विधायकों की राय होगी उससे तय होगा. लेकिन उसको इतना हवा देने का काम किया गया कि जैसे मेरे मन में कोई महत्वाकांक्षा है.

उप मुख्यमंत्री ने कहा- हम सीएम योगी के साथ मिलकर के 2017 से सरकार का काम कर रहे हैं. जनता की सेवा कर रहे हैं.  हमारे और सीएम योगी के बीच में कोई दीवार खड़ी करने की जरूर कोशिश लोग करते हैं.  अगर दीवार होती तो मैं उनका उपमुख्यमंत्री नहीं होता या तो वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं होते. दो ही बातें होतीं. तो मैं तो साथ-साथ काम कर रहा हूं तो हमारे और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है.

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 01 Sep 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics KESHAV PRASAD MAURYA
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