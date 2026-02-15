हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में संगठन को मजबूत कर रही AIMIM, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का दावा, सपा-कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन!

UP में संगठन को मजबूत कर रही AIMIM, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का दावा, सपा-कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन!

UP Politics: उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है. पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि अब तक प्रदेश में 1 करोड़ लोग सदस्यता ले चुके हैं.

By : विवेक राय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Feb 2026 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है. पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ कार्यकर्ता उसके हो चुके हैं. इस दावे से सपा और कांग्रेस के खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्वांचल के अध्यक्ष इशरार अहमद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम पार्टी से जुड़े हैं. यूपी में AIMIM की सदस्यता 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

नगर निकाय चुनाव के बाद बड़ी संख्या में जुडे़ लोग

पूर्वांचल के अध्यक्ष इशरार अहमद ने आगे बताया कि बिहार, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी. उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. मेरे पास लोगों के फोन आए हैं और जुड़ने के लिए वे दफ्तर आ रहे हैं. लखनऊ में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है. 

अखिलेश यादव पर लगाए आरोप

उन्होंने कहा कि इस वक्त हर पार्टी से निराश होकर लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि लोगों को असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा है. इस दौरान इशरार अहमद ने अखिलेश पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया. 

बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है. पार्टी की तरफ से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है.

यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी नेताओं का कहना है कि लगभग 200 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा. इसके लिए एआईएमआईएम पूरी तरह तैयार है. सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मजबूती के साथ तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा गया है.  

और पढ़ें
Published at : 15 Feb 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Akhilesh Yadav UP NEWS AIMIM SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: 😒Rekha ने बनाया Jagdhatri की बेइज्जती का प्लान, पिता भी हुए शामिल #sbs (15.02.2026)
Dhurandhar की Actress, Sara Arjun भी पहुंची Sadhguru के आश्रम; यहीं से की है पढ़ाई
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | T20 World Cup | Mahashivratri | Operation Sindoor | Delhi Pollution
T20 World Cup 2026: बारिश बिगाड़ेगी खेल? कोलंबो स्टेडियम से देखिए पल-पल की रिपोर्ट |IND Vs PAK
Mahashivratri के लिए तैयार है Sadhguru, Bike पर एंट्री लेकर दिखाया Swag! | Isha Foundation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स? नेटफ्लिक्स ने दिया बड़ा ऑफर
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
फूड
How to Clean Grapes Properly: क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
क्या आप भी अंगूर धोकर खा रहे हैं? जानें इन्हें साफ करने का यह है सही तरीका
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
पाकिस्तानी मौलाना ने खुद बताया हिंदुस्तानी, बोला हम हिंदुस्तान से हैं....लाखों लोगों ने देखा वीडियो, आप भी देखें
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget