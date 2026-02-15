UP में संगठन को मजबूत कर रही AIMIM, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं का दावा, सपा-कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन!

उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है. पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ कार्यकर्ता उसके हो चुके हैं. इस दावे से सपा और कांग्रेस के खेमे में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्वांचल के अध्यक्ष इशरार अहमद ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम पार्टी से जुड़े हैं. यूपी में AIMIM की सदस्यता 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है.

नगर निकाय चुनाव के बाद बड़ी संख्या में जुडे़ लोग

पूर्वांचल के अध्यक्ष इशरार अहमद ने आगे बताया कि बिहार, महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के बाद बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगेगी. उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. मेरे पास लोगों के फोन आए हैं और जुड़ने के लिए वे दफ्तर आ रहे हैं. लखनऊ में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है.

अखिलेश यादव पर लगाए आरोप

उन्होंने कहा कि इस वक्त हर पार्टी से निराश होकर लोग पार्टी की तरफ आ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि लोगों को असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा है. इस दौरान इशरार अहमद ने अखिलेश पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया.

बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है. पार्टी की तरफ से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं जोड़ने और संगठन को मजबूत करने का काम तेजी से किया जा रहा है.

यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी नेताओं का कहना है कि लगभग 200 सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा. इसके लिए एआईएमआईएम पूरी तरह तैयार है. सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मजबूती के साथ तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा गया है.