जिम जाने वाले हो जाएं सावधान! यूपी में 19 साल के छात्र की प्रोटीन शेक पीने से हुई मौत

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में जिम मे जाकर सेहत बनाने वाले 19 साल के बीएससी के छात्र की प्रोटीन शेक पीने से दर्दनाक मौत हो गई. ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक छात्र ने अभी 16 दिन पहले ही जिम जॉइन किया था, इस दौरान जल्दी सेहत बनाने के चक्कर मे छात्र जिम से मिला प्रोटीन पाउडर पीने लगा था.

जिसके दो दिन बाद छात्र के अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और उल्टीयां होने लगी जिसके बाद मुंह में भी सूजन आ गई. इसको देखकर परिवार वाले घबरा गए और जल्दबाज़ी में परिजनों ने छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया.

14 दिन इलाज के बाद छात्र की हुई मौत

कानपुर में 14 दिन चले इलाज के बाद शुक्रवार को छात्र की मौत हो गई. छात्र की मौत की सूचना मिलते ही परिवार मे कोहराम मच गया और नाराज परिजनों ने शव को तालग्राम थाने में रख कर प्रदर्शन भी किया. उन्होंने जिम संचालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिम संचालक ने गलत तरीके से प्रोटीन पाउडर पिलाया जिससे उसकी मौत हो गई. परिजन जिम संचालक पर कार्यवाही की मांग करते रहे. जिसके बाद पुलिस ने मामले को बढ़ता देखकर जिम संचालक पर एफआईआर दर्ज कर जिम को सील कर दिया तब जाकर मामला शांत हुआ.

पाउडर के फेफड़ों में जाने से रुका ब्लड सर्कुलेशन

मामला तलाग्राम थाना क्षेत्र के कोलकत्ता पुरवा गांव का है. जहां 11 दिसंबर को मृतक छात्र विकास ने जिम मे कसरत करने के दौरान प्रोटीन शेक पिया था. मृतक विकास के भाई सत्य प्रकाश का कहना कि प्रोटीन शेक पीने के बाद विकास की हालत बिगड़ी और उसे पृथ्वी अस्पताल मे भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टर ने बताया कि पाउडर पीने से छात्र को उल्टी, पेट में दर्द और चेहरे पर सूजन आई है और उल्टी की वजह से पाउडर उसके फेफड़ों में भी चला गया और जम गया. जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा था. हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर रिफर कर दिया गया और कानपुर मे 14 दिन इलाज चलने के बाद शुक्रवार को विकास ने दम तोड़ दिया.

छात्र ने बिना घरवालों को बताए किया था जिम जॉइन

विकास के भाई ने बताया कि विकास ने बिना बताए जिम ज्वाइन किया था और वे अपने दोस्तों के साथ तालग्राम कस्बे के कोचिंग में पढ़ता था. तलाग्राम कस्बे में मैक्स पावर नाम से एक जिम चलता था, जिसे भूपेश श्रीवास्तव चलाते थे. 16 दिन पहले विकास ने बिना घरवालों को बताएं जिम जॉइन किया था. जिम संचालक ने विकास को एक्सरसाइज के साथ-साथ बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर पीने को दिया. जिसके बाद विकास ने उस पाउडर दो दिन पिया और दूसरे दिन ही उसकी हालत बिगड़ गई और उसे उल्टी, पेट दर्द और चेहरे पर सूजन आने लगी. जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर भागे गंभीर हालत होने की वजह से डॉक्टर ने उसे कानपुर रेफर कर दिया और 14 दिन बाद ही विकास ने दम तोड़ दिया. विकास की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई लोगों ने हंगामा काटा शुरु कर दिया. तब पुलिस ने आनन-फ़ानन में आकर मुकदमा दर्ज कर जिम को सील कर दिया.