हापुड़ में मुनीम से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पड़ोसी का नौकर निकला मास्टरमाइंड

हापुड़ में मुनीम से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, पड़ोसी का नौकर निकला मास्टरमाइंड

UP News: हापुड़ में आढ़त कारोबारी के मुनीम से हुई 85 लाख की लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, पुलिस ने लूट के 62 लाख रुपये बरामद करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अन्य बदमाशों की तलाश जारी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

हापुड़ में 15 दिसंबर को हुई दादरी के आढ़त कारोबारी के मुनीम से 85 लाख रुपये की लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया. पुलिस ने छह अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बदमाशों के पास से लूटी गई रकम में से 62 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की है. पुलिस की पकड़ से अभी चार लुटेरे फरार हैं, जिनसे शेष रकम बरामद होना बाकी है. 

आपको बता दें कि आढ़त कारोबारी के मुनीम से पिलखुवा थाना क्षेत्रान्तर्गत दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने चलती बाइक पर फिल्मी स्टाइल में 85 लाख रुपये की लूट की थी, जिसका वीडियो भी हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था.

क्या है मामला?

दरअसल, दादरी के आढ़त कारोबारी गोपाल जी का मुनीम अजयपाल 15 दिसंबर को हापुड़ में दो व्यापारियों के यहां से 50 लाख रुपये और 35 लाख रुपये का कलैक्शन कर अपनी बाइक से गाजियाबाद के नवयुग मार्केट की ओर जा रहा था. मुनीम की बाइक हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर सरस्वती मेडिकल कॉलेज, ओवरब्रिज के पास पहुंची, तभी अपाचे बाइक पर सवार दो बदमाशों ने मुनीम को चलती बाइक से गिराकर तमंचे के बल पर 85 लाख रूपयों से भरा काले रंग का पिट्ठू बैग लूट कर फरार हो गए.

पड़ोसी आढ़त कारोबारी के नौकर रची साजिश

हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि आढ़त कारोबारी के यहां पड़ौस में आढ़त कारोबारी की दुकान पर काम करने वाले नौकर जीशान पुत्र इसराक निवासी खागोई थाना सिंभावली और साबिर उर्फ भोला पुत्र फकीरा अंसारी निवासी बक्सर, थाना सिंभावली हापुड़ ने स्पलैंडर बाइक से मुखबिरी की. जिसके बाद दूसरी अपाचे बाइक पर सवार ललित पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी अकबरपुर पट्टी थाना नौगवां सादात, अमरोहा और एक अन्य (फरार) ने बाइक सवार मुनीम अजयपाल से लूट की वारदात को अंजाम दिया.

एसपी हापुड़ ने बताया कि लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले बहुत ही शातिराना तरीके से प्लान तैयार किया था. लुटेरे सिर्फ बाइक पर ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक वरना कार भी चल रही थी. जिसने लूट की वारदात के समय मुनीम अजयपाल की बाइक में टक्कर मारी थी. कार को अदनान पुत्र अकरम चला रहा था, जबकि साथ में सावेद पुत्र अशरफ अली, नावेद पुत्र शौकत अली निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर थाना नौगवां सादात, जिला अमरोहा व एक अन्य फरार अभियुक्त मौजूद थे.

बदमाशों के पास से लूट के 62 लाख रुपये बरामद

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने पकड़े गये अभियुक्त ललित के पास से 51 लाख, अदनान, नावेद और सावेद से 3-3 लाख, जीशान से एक लाख और साबिर उर्फ भोला से एक लाख रुपये बरामद किये हैं. पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कुल 62 लाख रुपये की नकदी, एक काले रंग का पिठ्ठू बैग, पांच मोबाइल फोन, घटना में मुखबिरों द्वारा प्रयुक्त स्पलैंडर बाइक, एक वरना कार और एक तमंचा व दो कारतूस बरामद किये हैं. 

एसपी ने बताया कि पुलिस अभी फरार चार अन्य अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है. जल्द ही फरार अभियुक्तों को पुलिस लूट की बाकी रकम सहित गिरफ्तार करने में सफल होगी. पुलिस पकड़े गये लुटेरों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल कर रही है.

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 27 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Hapur News Hapur Police UP NEWS
