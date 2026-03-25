Unnao News: NH-31 पर निर्माण के दौरान चूक, सर्विस लेन के बीच लगा खंभा हादसों को दे रहा न्योता

उन्नाव से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है. निर्माणाधीन कंपनी और बिजली विभाग की अनदेखी के चलते सर्विस लेन के बीचों-बीच बिजली का खंभा खड़ा कर दिया गया है. जो राहगीरों और वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गया है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस खंभे की वजह से आए दिन छोटे-बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं. यह स्थिति न सिर्फ निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है.

सड़क के बीचों-बीच लगा हुआ बिजली का खंभा

जानकारी के अनुसार, उन्नाव के बीघापुर क्षेत्र से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. नेशनल हाईवे 31 (NH-31) पर निर्माण के दौरान गंभीर चूक देखने को मिली है. उन्नाव-रायबरेली मार्ग पर बनी सर्विस लेन के बीचों-बीच बिजली का खंभा अब भी खड़ा है, जिसे हटाया नहीं गया. यह खंभा बीघापुर थाना से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिससे आने-जाने वाले लोगों को भारी खतरा बना हुआ है.

ये भी पढ़िए- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 300 सीसीटीवी

शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान

स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया. यह नेशनल हाईवे करीब 1465 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है और उन्नाव को रायबरेली से जोड़ता है. इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है. फिलहाल यह सर्विस लेन पर खड़ा खंभा कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है. स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द इसे हटाने की मांग की है.

ये भी पढ़िए- सपा में टिकट के दावेदारों की बढ़ी धड़कन! अखिलेश यादव ने बता दी चुनाव लड़ने की शर्त