'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके

गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजाकिया अंदाज में यहां से सांसद रवि किशन पर कुछ ऐसा कहा कि सभी लोग हंसने लगे. सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और शिक्षा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नौ सालों में यूपी के अंदर वीमेन वर्कफोर्स 12 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी को क्रॉस कर चुका है. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले कामकाजी महिलाओं की संख्या 12 फीसदी से कम थी.

इतना कहने के बाद सीएम योगी ने कहा, "मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है." सीएम योगी के इतना कहते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे. मंच से ही सीएम योगी ने रवि किशन की ओर घूमकर कहा, "देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए. नारी शक्ति अधिनियम संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री की इच्छा अभी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए. लेकिन उनकी (रवि किशन) की सीट पर असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट बन जाएगी."

गोरखपुर में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल (बालिका छात्रावास) का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी में बने साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया. इस मौके पर सीएम ने रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार का वितरण भी किया. यह गर्ल्स हॉस्टल, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीएसआर फंड से बनवाया जाएगा.

गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण पर कितनी आएगी लागत?

पावरग्रिड की तरफ से बनने वाले इस गर्ल्स हॉस्टल में भूतल के अलावा तीन अन्य तल भी होंगे. सभी तलों पर 12-12 (कुल 48) कमरे बनेंगे. हर कमरे में तीन छात्राओं के रहने की व्यवस्था रहेगी. इसके निर्माण पर 13 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपये की लागत आएगी. यह एमएमएमयूटी का छठवां बालिका छात्रावास होगा. इस हॉस्टल में मेस और डाइनिंग हॉल, इंडोर गेम्स हॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस हॉल, संगीत कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी, जिम आदि की सुविधाएं भी होंगी.

बेटी सुरक्षित हो और उसका सम्मान हो- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी सुरक्षित हो और उसका सम्मान हो. वे स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो करके नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाहन प्रभावी ढंग से कर सके इस दृष्टि से इस प्रकार की सुविधा आज की आवश्यकता है. आज हॉस्टल बन रहे हैं और बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं. किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या होता है. बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही है. तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है.

उन्होंने आगे कहा, ''2017 के पहले यह एक चुनौती थी. मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे, जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था और आज उन्हें अच्छा लगता है. पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, वो आज शहरों में कार्य करने के लिए जाती हैं.''