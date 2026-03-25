हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके

'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके

Yogi Adityanath News: सीएम योगी ने कहा कि नौ सालों में यूपी के अंदर वीमेन वर्कफोर्स 12 से बढ़कर 36 फीसदी को क्रॉस कर चुका है. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले कामकाजी महिलाओं की संख्या 12 फीसदी से कम थी.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Mar 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजाकिया अंदाज में यहां से सांसद रवि किशन पर कुछ ऐसा कहा कि सभी लोग हंसने लगे. सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान सीएम योगी ने महिला सुरक्षा और शिक्षा का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नौ सालों में यूपी के अंदर वीमेन वर्कफोर्स 12 फीसदी से बढ़कर 36 फीसदी को क्रॉस कर चुका है. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले कामकाजी महिलाओं की संख्या 12 फीसदी से कम थी.

इतना कहने के बाद सीएम योगी ने कहा, "मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है." सीएम योगी के इतना कहते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके लगाने लगे. मंच से ही सीएम योगी ने रवि किशन की ओर घूमकर कहा, "देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए. नारी शक्ति अधिनियम संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री की इच्छा अभी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए. लेकिन उनकी (रवि किशन) की सीट पर असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीट बन जाएगी."

गोरखपुर में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल (बालिका छात्रावास) का शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी में बने साइबर फोरेंसिक रिसर्च लैब का उद्घाटन भी किया. इस मौके पर सीएम ने रिसर्च एक्सीलेंस पुरस्कार का वितरण भी किया. यह गर्ल्स हॉस्टल, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सीएसआर फंड से बनवाया जाएगा. 

गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण पर कितनी आएगी लागत?

पावरग्रिड की तरफ से बनने वाले इस गर्ल्स हॉस्टल में भूतल के अलावा तीन अन्य तल भी होंगे. सभी तलों पर 12-12 (कुल 48) कमरे बनेंगे. हर कमरे में तीन छात्राओं के रहने की व्यवस्था रहेगी. इसके निर्माण पर 13 करोड़ 66 लाख 80 हजार रुपये की लागत आएगी. यह एमएमएमयूटी का छठवां बालिका छात्रावास होगा. इस हॉस्टल में मेस और डाइनिंग हॉल, इंडोर गेम्स हॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस हॉल, संगीत कक्ष, डिजिटल लाइब्रेरी, जिम आदि की सुविधाएं भी होंगी. 

बेटी सुरक्षित हो और उसका सम्मान हो- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बेटी सुरक्षित हो और उसका सम्मान हो. वे स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो करके नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वाहन प्रभावी ढंग से कर सके इस दृष्टि से इस प्रकार की सुविधा आज की आवश्यकता है. आज हॉस्टल बन रहे हैं और बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं. किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या होता है. बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही है. तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है. 

उन्होंने आगे कहा, ''2017 के पहले यह एक चुनौती थी. मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे, जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था और आज उन्हें अच्छा लगता है. पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, वो आज शहरों में कार्य करने के लिए जाती हैं.'' 

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Gorakhpur UP NEWS Yogi Adityanath RAVI KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके
'अगला चुनाव आएगा तो कोई महिला...', CM योगी ने रवि किशन को लेकर कही ऐसी बात, लगे ठहाके
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर BJP सांसद रवि किशन बोले, 'सिनेमा इंडस्ट्रीज से मेरा आग्रह है कि...'
'फिल्म समाज का आईना', धुरंधर 2 को लेकर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sultanpur News: स्वास्थ्य यात्रा में डॉक्टर्स के काम को मिली सराहना, CM योगी ने किया सम्मानित
सुल्तानपुर: स्वास्थ्य यात्रा में डॉक्टर्स के काम को मिली सराहना, CM योगी ने किया सम्मानित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में बुलडोजर से तोड़ी गईं शहीदों की प्रतिमाएं, CM योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारी सस्पेंड
शाहजहांपुर में बुलडोजर से तोड़ी गईं शहीदों की प्रतिमाएं, CM योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारी सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

फिल्म 'धुरंधर 2' पर संकट के बादल, गुरबानी के गलत इस्तेमाल पर मचा घमासान!
Dhurandhar: The Revenge | Danish Iqbal Interview, बड़े साहब से दाऊद तक, सब पर खुलासा!
Dhurandhar: The Revenge | Danish Pandor AKA Uzair Baloch Negative PR से लेकर फिल्म की सफलता तक
खार्ग द्वीप बना नया रणक्षेत्र...ईरान ने तैनात की मिसाइलें!
अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, 'विरोधियों की बात...'
यौन उत्पीड़न मामला: अग्रिम जमानत मिलने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोले?
बॉलीवुड
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
आईपीएल 2026
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
सभी 10 टीमों के कप्तानों ने जमकर की मस्ती, अय्यर-रहाणे ने लगाए ठहाके, तस्वीरें हुई वायरल
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
इंडिया
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर किया सवाल तो बोले विदेश मंत्री जयशंकर
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के PAK से जुड़े सवाल पर बोले जयशंकर
ट्रेंडिंग
Video: पेट्रोल पंप पर लाइन देख शख्स ने निकाला जुगाड़, बाइक छोड़ घोड़े से पहुंचा ऑफिस, वीडियो वायरल
पेट्रोल पंप पर लाइन देख शख्स ने निकाला जुगाड़, बाइक छोड़ घोड़े से पहुंचा ऑफिस, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?
PNG कनेक्शन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव, जानें कितना आसान हुआ पाइप्ड गैस लगवाना?
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget