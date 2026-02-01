बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार (1 फरवरी, 2026) को संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी. वहीं इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, "जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं उसके बजट से क्या उम्मीद होगी. ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है यानी 5 परसेंट लोगों के लिए." देश में और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि "दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफार्म पर यह सवाल खड़ा हो गया कि आपके देश की हवा ही नहीं ठीक है, जिसेसे जानें जा रही हैं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है."

अखिलेश यादव ने कसा तंज

संसद में जाने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आम बजट 2026 को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी. उनके मुताबिक बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा, “बीजेपी सरकार से उम्मीद नहीं है उनके बजट से क्या उम्मीद है. बजट के माघ्यम से बीजेपी अपने लोगों को सेट करती है. अच्छा बजट वहीं होता है जिससे गरीब की खुशहाली हो.” अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के पूर्व के वादों को याद दिलाते हुए सवाल पूछा, “कितने स्मार्ट सिटी बन गये हैं. रोजगार और किसान के आय दुगने करने का वादा क्या हुआ.?”

शहरीकरण और प्रदूषण का मुद्दा उठाया

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार किसी वादे पर खरी नहीं उतरी. लोगों के लिए पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा पायी. इंदौर में कितने लोग पानी पीने से मर गए.जबकि स्मार्ट सिटी था इंदौर. राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए बोले- "दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफार्म पर यह सवाल खड़ा हो गया कि आपके देश की हवा ही नहीं ठीक है, जिसेसे जानें जा रही हैं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है." अखिलेश यादव ने अपने बयान के जरिए दर्शा दिया है कि विपक्ष के तेवर कैसे होने वाले हैं.