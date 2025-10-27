उत्तराखंड: UKSSSC पेपर लीक केस की जांच करेगी सीबीआई, CM धामी ने दिया था आश्वासन

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, अब इस मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) करेगी. इस संबंध में सोमवार को दिल्ली से अधिसूचना जारी कर दी गई है, राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने इस प्रकरण को अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया है. अब तक जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) जल्द ही सभी दस्तावेज, बयान और साक्ष्य सीबीआई को सौंपेगी.

दरअसल, यह मामला 2025 में आयोजित UKSSSC स्नातक स्तर की परीक्षा से जुड़ा है, परीक्षा शुरू होने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही तीन पन्ने व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर आ गए थे, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था. सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र के वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे. देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर और पिथौरागढ़ सहित कई शहरों में छात्रों ने धरने दिए और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थीं

सीएम धामी ने की थी CBI की जांच कराने की घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरनास्थल पर पहुंचे थे और आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात की थी. वहीं, उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इससे पहले जांच SIT के हवाले थी, जिसने कई जगह छापेमारी भी थी और कई लोग इस मामले में जेल गए थे.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी सीबीआई

अब सीबीआई के हाथों में जांच आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि यह एजेंसी पूरे प्रकरण की जड़ तक पहुंचकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. यह फैसला राज्य में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: शराब की ऐसी तलब नहीं देखी होगी, हाथ में पेशाब की थैली लेकर अस्पताल से ठेके पर पहुंचा शख्स