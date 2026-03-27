उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुई तीन दर्दनाक घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. कहीं सड़क हादसे में युवक की मौत हुई, तो कहीं संदिग्ध हालात में शव मिलने से सनसनी फैल गई, वहीं एक नाबालिग की मजदूरी के दौरान मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

डिवाइडर की सरिया से कटी गर्दन, 16 वर्षीय सचिन की मौत

रूद्रपुर के नैनीताल हाईवे पर सब्जी मंडी के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 16 वर्षीय सचिन राठौर की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर त्रिशूल चौक से डीडी चौक की ओर जा रहे थे. इस दौरान बाइक पर पीछे बैठे सचिन को डिवाइडर से निकली लोहे की सरिया लग गई, जिससे उनकी गर्दन कट गई.

बाइक चला रहे उनके दोस्त नितिन का भी आगे जाकर बाइक पर से नियंत्रण हट गया और वह नीचे गिर गए, जबकि बाइक कुछ दूर तक डगमगाते हुए चलती रही. हादसे की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

झाड़ियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

दूसरी घटना सिडकुल क्षेत्र की है जहां झाड़ियों से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 27 वर्षीय आकाश तिवारी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक हरिद्वार में नौकरी करता था और दो दिन से लापता था. शव पर चोट के निशान मिलने से परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

दो मंजिला इमारत से गिरकर नाबालिग की मौत

तीसरी घटना बगबाड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम रामनगर की है जहां 16 वर्षीय फैजान अली की दो मंजिला इमारत से गिरकर मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने उसे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जबरन वेल्डिंग का काम कराया, जिसके दौरान वह इमारत से नीचे गिर गया. एक नाबालिग से इस तरह खतरनाक काम कराने और सुरक्षा का कोई इंतजाम न होने पर परिजनों ने गहरा रोष जताया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

तीनों ही घटनाओं ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. डिवाइडर से निकली खतरनाक सरिया पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, संदिग्ध हालात में मिले शव की असलियत क्या है और एक नाबालिग को बिना सुरक्षा के काम पर क्यों लगाया गया - ये सवाल अभी भी जवाब मांग रहे हैं.