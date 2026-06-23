उधम सिंह नगर में दहेज लोभी पति ने पत्नी को दिया तलाक, मारपीट कर घर से निकाला; FIR दर्ज
Udham Singh Nagar News In Hindi: थाना पुलभट्टा क्षेत्र में दहेज लोभी पति ने शादी के 7 महीने बाद ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. महिला की शिकायत पर ससुराल वालों के केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से तीन तलाक और दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, थाना पुलभट्टा क्षेत्र में दहेज लोभी पति ने शादी के 7 महीने बाद ही अपनी पत्नी को तलाक दे दिया. बताया गया कि महिला के साथ उसके पति और परिजनों ने मारपीट की, इसके बाद तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. पीड़िता ने तहरीर देकर लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस मामला दर्ज कर जांच मे जुट गई है.
दरअसल, यह मामला उधम सिंह नगर के थाना पुलभट्टा से सामने आया है. यहां, तय्यबा नामक महिला ने शिकायत देकर पुलिस को बताया कि मेरी शादी 7 माह पूर्व मो० कैफ निवासी इन्द्रानगर सिरौलीकलां किच्छा थाना पुलभट्टा के साथ हुई है. पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां तारा बी ने चन्दा आदि मांगकर अपनी सामर्थ से अधिक उपहार आदि, देकर मुझे विदा किया था.
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महिला ने पति सहित ससुराल वालों पर दर्ज कराया केस
महिला ने बताया कि इस शादी उसके ससुराल वाले नाखुश थे. महिला ने बताया कि शादी के समय से ही पति मो० कैफ, ससुर अकील अहमद, सास नजमा पत्नी अकील अहमद, जेठ जीशान, देवर मो० जैफ, नन्द सिमरन, मुस्कान व सना आदि दहेज के लिए मुझसे गाली-गलौज और मारपीट करते थे. साथ ही दहेज की मांग पूरी न करने पर मुझे तलाक देने और जान से मारने की धमकियां देते थे.
दहेज के लिए ससुराल वालों ने मारपीट, जान से मारने की धमकी
पीड़ता ने बताया कि बीते 2 माह पूर्व दहेज लोभियों ने दहेज की खातिर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की, आरोपियों ने धमकी दी कि अगर बिना दहेज के यहां वापस आई तो तुझे जान से मार देगें. महिला ने बताया उसके पति ने उसकी सास के कहने पर उसे तीन तलाक दिया है. साथ ही धमकी दी कि अगर तूने हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुझे जान से मार देगें. फिलहाल यह मामला पुलिस के संज्ञान में है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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