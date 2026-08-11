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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में भारी बारिश, 16 अगस्त तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट

उत्तराखंड में भारी बारिश, 16 अगस्त तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट

Uttarakhand Weather Update: उत्तराखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने 11 से 16 अगस्त तक भारी बारिश, आकाशीय बिजली, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 12:02 AM (IST)
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उत्तराखंड में मानसून के तेवर एक बार फिर कड़े होते नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश का जोर बढ़ सकता है और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम करवट लेगा. मौसम विभाग ने 11 से 16 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है.

दरअसल, 11 से 14 अगस्त के बीच कई जिलों में भारी बारिश, जबकि हरिद्वार समेत कुछ मैदानी इलाकों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी दी गई है. भारी बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने, नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव जैसी मुश्किलें सामने आ सकती हैं. 

हरिद्वार में अगले चार दिन कैसा रहेगा मौसम?

हरिद्वार में भी मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक बदला रहेगा. 11 अगस्त को जिले में गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है. 12 अगस्त को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 13 अगस्त को भी बारिश के आसार बने रहेंगे. इसके बाद 14 अगस्त को हरिद्वार में फिर गरज-चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा रहेगा. हरिद्वार के साथ ऊधम सिंह नगर में भी मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. 

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11 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश

11 अगस्त को उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है. उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है. वहीं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा रहेगा. 

12 से 14 अगस्त तक भी बारिश का जोर

12 अगस्त को देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है. 13 अगस्त को टिहरी, पिथौरागढ़ और चंपावत में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं 14 अगस्त को देहरादून, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार हैं. इस दौरान पहाड़ी इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है. 14 अगस्त को हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में भी गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली का खतरा रहेगा. 

15-16 अगस्त को भी बारिश से राहत नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक, 15 और 16 अगस्त को भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. यानी अगले कई दिनों तक उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला बना रहने वाला है और मौसम पूरी तरह साफ होने के आसार कम हैं. 

भारी बारिश के बीच बढ़ सकती हैं मुश्किलें

भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, चट्टानें गिरने, सड़क और पुल बंद होने, नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ने और निचले इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बन सकती है. पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों में तेज बारिश के बाद नाले और छोटी धाराएं अचानक उफान पर आ सकती हैं. कच्चे मकानों, दीवारों, सड़कों, निर्माणाधीन इमारतों, पुलों और सुरंगों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई है. 

इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा

अगले 24 घंटे में बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में कम से मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा जताया गया है. भारी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है. 

आकाशीय बिजली को लेकर भी सावधानी

बारिश के साथ कई इलाकों में गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहेगा. मौसम खराब होने पर लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित जगह पर रहने और स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने को कहा गया है. भारी बारिश के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने की भी सलाह दी गई है. 

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 11 Aug 2026 12:02 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Weather News UTTARAKHAND NEWS
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