पति पर जबरन संबंध बनाने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एक महिला ने अपने पति पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने अपने पति पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं मामले को लेकर आईटीआई थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला ने जानकारी देते हुए बताया है कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयार कर रही है.

महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी 12 फरवरी 2023 को रामपुर जिले के बिलासपुर निवासी युवक से हुई थी. विवाह के बाद से ही पति का व्यवहार उसके प्रति अमानवीय रहा. महिला का कहना है कि पति अक्सर उसे घुमाने के बहाने होटल ले जाता और डराकर जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. विरोध करने पर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.

'पति ने जबरदस्ती महिला की संपत्ति कराई अपने नाम'

पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने मकान निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की मांग की थी. मना करने पर उसे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया. महिला के मुताबिक, उसके खाते से पति ने 1.8 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए, साथ ही उसके नाम पर वाहन, हाउसिंग और गोल्ड लोन के दस्तावेजों पर भी जबरन हस्ताक्षर कराए.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस

पीड़िता का कहना है कि 9 जून को पति, सास और ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और उसके गहने व बैंक पासबुक अपने पास रख लिए. अब आरोपी लगातार अश्लील वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी दे रहा है और कथित तौर पर लोन के पैसों से कनाडा भागने की तैयारी में है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.