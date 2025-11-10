यूपी में SIR के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, इस मुद्दे पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट!

लखनऊ में आयोजित समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा चीफ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने मतदात सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में आधार को न मानने के मामले पर साफ तौर पर कहा है कि सपा इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी. अखिलेश यादव ने साफ कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आधार को मनवाएंगे.

सपा चीफ अखिलेश यादव से जब एसआईआर के लिए गणना में आधार को नहीं माना जा रहा है तो इस पर उन्होंने कहा कि सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है. आधार मानेंगे आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे फिर उसके लिए. कोर्ट ने कहा था कि आधार देखिए आधार में सब डिटेल्स हैं. हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटाएंगे.

अखिलेश दुबे वाला इंटरेस्टिंग केस है- अखिलेश यादव

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का एक भी वोट ना कट पाए और विरोधी बेईमानी ना कर पाए, यह लगातार प्रयास रहेगा. अखिलेश यादव ने कहा कि सोचिए सरकार कितनी घबराई हुई है अखिलेश दुबे से, कभी-कभी लगता है कि जेल में ना मार दिया जाए आदमी लेकिन हम लोग याद करते रहते हैं. इसलिए जेल में नहीं मारेंगे इसको, देख लेना आप. हम और आप लोग याद करते रहते हैं ना यहां पर इसलिए वह घटना नहीं होगी, अगर याद करना हम और आप छोड़ दें तो पता नहीं क्या होगा. अखिलेश दुबे वाला इंटरेस्टिंग केस है, जब उसका खुलासा होगा बहुत सारे आईपीएस बहुत सारे अधिकारी फंस जाएंगे.

मेरठ में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा हुआ है- अखिलेश यादव

वहीं उन्होंने कहा कि मेरठ में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा हुआ है और लखनऊ में तैयारी है जमीन कब्जा करने की. लखनऊ में बीजेपी के लोग बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और रसूलाबाद वाले जानते होंगे उनकी भी जमीन कब्जा कर दी. सोचिए आप ये स्थिति है अधिकारी मिलके कब्जा करा रहे हैं.