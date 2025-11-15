उधम सिंह नगर के जसपुर में धान खरीदी न होने पर फूटा किसानों का गुस्सा, धान के ढेर में लगाई आग

उत्तराखंड में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है, मामला उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आया है. जसपुर में धान खरीद की समस्या को लेकर किसानों का आक्रोश आज फूट पड़ा. मंडी परिसर में धान की तौल न होने से नाराज किसानों ने एसएमआई कार्यालय के बाहर धान के ढेर को आग के हवाले कर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की.

एसएमआई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि धान खरीद पोर्टल बंद होने के कारण पिछले कई दिनों से उनकी तुलाई नहीं हो रही है. किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. अमनप्रीत सिंह ने कहा कि सरकार किसानों का गला घोंटने का काम कर रही है.

'सरकार और प्रशासन किसानों के मुद्दे पर नहीं दे रहे ध्यान'

किसान नेता अमनप्रीत सिंह ने आगे बताया कि किसान अपनी फसल को बेटे की तरह सींचता है, लेकिन तौल न होने की मजबूरी में उसे आग के हवाले करना पड़ रहा है. किसान नेता ने कहा कि मंडी परिसर धान से पूरी तरह भरा पड़ा है और पिछले डेढ़ महीने से किसान भूखे-प्यासे मंडी में ही डटे हुए हैं. इसके बावजूद प्रशासन और सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही.

धान खरीदी प्रक्रिया शुरू करने की मांग

उन्होंने मांग की है कि सरकार तुरंत पोर्टल को खोलकर धान की खरीद प्रक्रिया शुरू करे, ताकि किसानों की बची हुई फसल का तौल हो सके और उन्हें राहत मिल सके. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा. हालांकि, किसानों के प्रदर्शन पर जिम्मेदारी की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया है.

