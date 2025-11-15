दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉ शाहीन व दूसरे डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने में जुटी हैं. सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर यूपी में काम करने वाले करीब 200 डॉक्टर आ गए हैं. इनमें से कुछ डॉक्टर और कुछ मेडिकल स्टूडेंट हैं.

सूत्रों के मुताबिक फरीदबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉ शाहीन ने पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बनाया हुआ था. उसके संपर्क में पाकिस्तान सेना के डॉक्टर समेत कश्मीरी मूल के कई दूसरे डॉक्टर और मेडिकल के छात्र के छात्र भी थे, जिनकी छानबीन में सुरक्षा एजेंसिया जुट गई हैं.

जाँच एजेंसियों की रडार पर 200 डॉक्टर

बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की नजर अब यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट पर टिकी हुई हैं. डॉ शाहीन भी यूपी में काम करने वाले करीब 30 से 40 डॉक्टरों के संपर्क में थी. सूत्रों के मुताबिक एटीएस की एक टीम पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी कर रही है.

जांच एजेंसियों को अंदेशा है ये डॉक्टर भी डॉ शाहीन के साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. एटीएस की टीम इन डॉक्टरों से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं. इनमें लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर समेत कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल हैं.

वहीं दूसरी तरफ जाँच एंजेसियां सहारनपुर से गिरफ्तार डॉ अदील से जुड़े लोगों की भी तलाश में हैं. डॉ आदिल के पिछले महीने 4 अक्टूबर को ही शादी हुई हैं. जिसमें सहारनपुर के अस्पताल के कई डॉक्टर और स्टाफ़ के दूसरे लोग शामिल हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक़ जांच एजेंसियों ने इस शादी में शामिल हुए लोगों की भी लिस्ट बनाई हैं. उनसे भी इसे लेकर पूछताछ की जाएगी.

बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में एक जोरदार धमाका हुआ था. ये धमाका इतना बड़ा कि इसकी चपेट में आसपास की कई गाड़ियां भी आ गईं थी. इस कार में डॉ उमर बैठा था, जिसके धमाके में चिथड़े उड़ गए थे.

