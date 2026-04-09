ऊधम सिंह नगर में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, भारी मात्रा में बरामदगी

उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले की एसओजी रुद्रपुर और कोतवाली सितारगंज पुलिस की जॉइंट टीम ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने दो शातिर तस्करों हरेन्द्र उर्फ़ हनी और निखिल वर्मा को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है.

पुलिस ने इनके पास से दो पौनिया रायफल, एक रिवाल्वर, दो देशी तमंचे, 344 ज़िंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं. पुलिस अब इनके नेटवर्क को खंगाल रही है. पुलिस को आशंका है कि ये गिरोह जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को भी हथियार सप्लाई करता है.

क्या है पूरा मामला ?

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि पुलिस टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. सिडकुल फेस-2 क्षेत्र से कच्चे रास्ते पर एक बिना नंबर प्लेट वाली सफेद स्विफ्ट कार संदिग्ध रूप से जा रही थी. जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो ड्राईवर ने भागने की कोशिश की और कार कच्चे रास्ते में फंस गई. पुलिस ने तेजी दिखाते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया.

जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली तो होश उड़ गए. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं.ये इन हथियारों को चोरगोलिया के जंगलों में छिपाने जा रहे थे. पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि ये हथियारों की सप्लाई गैर राज्यों में कर रहे थे. दोनों आरोपी सितारगंज के रहने वाले हैं और पांच-पांच मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं.

जम्मू में बेचते थे हथियार

यह गिरोह जम्मू के वाहिद/वाजिद समेत कई और लोगों को हथियार सप्लाई करते थे. यह पूरा नेटवर्क पुलभट्टा निवासी इन्द्रजीत संधू और पवन संधू के माध्यम से चल रहा था. इनके पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. जिसमें इनके बैंक डिटेल्स, कॉल डिटेल्स और बाकी रिकार्ड्स को भी चेक किया जा रहा है.