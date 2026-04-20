रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा, कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 3 दोस्तों की मौत, परिवार में कोहराम

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में एक छोटी सी भूल तीन दोस्तों के लिए काल बन गई. रुद्रपुर-हल्द्वानी मार्ग पर स्थित टांडा जंगल में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार और स्कूटी की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

ये तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे और वहां छूटा हुआ मोबाइल वापस लेने के लिए एक ही स्कूटी पर सवार होकर दोबारा हल्द्वानी जा रहे थे.

शादी से लौटे, फिर मोबाइल लेने रात 12 बजे निकले

जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त शनिवार को किसी मित्र के शादी समारोह में शामिल होने के लिए हल्द्वानी गए थे. शादी अटेंड करने के बाद वे वापस रुद्रपुर आ गए. रुद्रपुर पहुंचने पर उन्हें अहसास हुआ कि उनका एक मोबाइल हल्द्वानी में ही छूट गया है. मोबाइल वापस लाने की जल्दबाजी में तीनों युवक रात करीब 12 बजे एक ही स्कूटी पर सवार होकर दोबारा हल्द्वानी के लिए निकल पड़े.

टांडा जंगल में हुआ भीषण हादसा

जैसे ही उनकी स्कूटी टांडा जंगल में संजय वन से लगभग दो किलोमीटर आगे पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. राहगीरों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही तीनों ने दम तोड़ दिया.

एयरबैग खुलने से बचे कार सवार, चालक फरार

हादसे के दौरान जोरदार टक्कर के प्रभाव से स्कॉर्पियो कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए. हालांकि, घटना के तुरंत बाद कार चालक मौके से फरार हो गया.

मृतकों की पहचान

मृतक तीनों युवक आपस में गहरे दोस्त थे और अलग-अलग कंपनियों में काम करते थे:

पुलिस कर रही मामले की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही पंतनगर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही क्षतिग्रस्त स्कूटी और स्कॉर्पियो कार को भी कब्जे में ले लिया है. पुलिस अब फरार कार चालक की तलाश कर रही है. इस दर्दनाक घटना से तीनों युवकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

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