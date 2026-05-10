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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: बदमाशों ने की हरियाणा पुलिस के ASI को कुचलने की कोशिश, 5 KM तक बोनट पर लटकाकर घसीटा

उत्तराखंड: बदमाशों ने की हरियाणा पुलिस के ASI को कुचलने की कोशिश, 5 KM तक बोनट पर लटकाकर घसीटा

Udham Singh Nagar News In Hindi: उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर जिला साइबर अपराधियों का नया गढ़ बन गया है. दिनेशपुर में साइबर ठगों ने हरियाणा पुलिस के ASI को कार से 5 किमी तक घसीट.

By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 May 2026 07:58 PM (IST)
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उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर जिला तेजी से साइबर अपराधियों का नया गढ़ बनता जा रहा है. यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें अब पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रह गया है. इसका जीता-जागता उदाहरण थाना दिनेशपुर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां दबिश देने पहुंची हरियाणा पुलिस की टीम की जान पर बन आई.

आरोपियों ने भागने के चक्कर में एक सब-इंस्पेक्टर (ASI) को न सिर्फ कुचलने का प्रयास किया, बल्कि उन्हें कार के बोनट पर लटकाकर 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के हांसी थाने के ASI प्रेम कुमार अपनी टीम के साथ साइबर अपराध के एक मामले में दिनेशपुर के उदयनगर निवासी भारत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे थे. जब पुलिस ने आरोपी भारत को थाने चलने के लिए कहा, तो वहां मौजूद भारत और उसके अन्य साथी पुलिस टीम से उलझ गए.

देखते ही देखते आरोपी एक कार में सवार होकर भागने लगे. ASI प्रेम कुमार ने जब कार को रोकने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने उन्हें कुचलने की कोशिश की. अपनी जान बचाने के लिए ASI ने कार का बोनट पकड़ लिया. बेखौफ अपराधी ASI को बोनट पर ही लटकाकर करीब 5 किलोमीटर तक तेज रफ्तार में कार भगाते रहे और बाद में कट मारकर उन्हें नीचे सड़क पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए.

5 राज्यों की पुलिस का डेरा, अब तक 12 गिरफ्तार

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि ऊधम सिंह नगर में साइबर क्राइम की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं. दिनेशपुर थाना क्षेत्र के पांच गांवों में पिछले तीन महीने के भीतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और कोलकाता पुलिस दबिश दे चुकी है. अब तक 12 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ये युवक 'म्यूल खातों' (Mule Accounts) के जरिये साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने के धंधे में संलिप्त हैं. हाल ही में दिल्ली और पंजाब पुलिस ने भी करोड़ों की ठगी के मामले में कई युवकों को यहां से हिरासत में लिया था.

नींद से जागी स्थानीय पुलिस: SSP ने क्या कहा?

इस खौफनाक घटना और बाहरी राज्यों की पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद ऊधम सिंह नगर की पुलिस भी हरकत में आई है. मामले में एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

ऊधम सिंह नगर के SSP अजय गणपति ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया, "दिनेशपुर की घटना में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की टीमें संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. जिस रूट से आरोपी भागे हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे."

म्यूल खातों पर कड़ा प्रहार

SSP ने आगे बताया कि ऊधम सिंह नगर पुलिस ने पिछले एक माह में म्यूल खातों (किराए के बैंक खाते) को लेकर एक बड़ा अभियान छेड़ा है. इस संबंध में 20 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें 100 खातों को चिह्नित किया गया है और 800 से अधिक म्यूल खातों की गहराई से जांच चल रही है.

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Published at : 10 May 2026 07:58 PM (IST)
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UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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