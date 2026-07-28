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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरिजीजू को याद आई इमरजेंसी तो अखिलेश बोले- आज भी वैसे हालात, उस, वक्त बदलाव...

रिजीजू को याद आई इमरजेंसी तो अखिलेश बोले- आज भी वैसे हालात, उस, वक्त बदलाव...

Akhilesh Yadav In Lok Sabha: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू द्वारा इमरजेंसी का जिक्र करने पर तीखी टिप्पणी की.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 28 Jul 2026 03:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू द्वारा इमरजेंसी का जिक्र करने पर तीखी टिप्पणी की.

पेपर लीक के खिलाफ आए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी बात का समापन करते हुए सपा चीफ अखिलेश ने कहा कि 2024 में कानून बनने के बाद भी अगर पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ. ये आप बता देना मंत्री. एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाने की जरूरत क्या है? आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको संकट से बचा लिया.

इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने पूछा कि अखिलेश समाजवादी हैं. मैं पूछता हूं कि छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी बात सुनकर संसद में बिल लेकर आती है ये अच्छा है या आंदोलन को कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देती, वो अच्छा है. आप बता दीजिए.

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'मैंने इमरजेंसी को तो नहीं देखा है लेकिन...'

इसके जवाब में अखिलेश ने कहा कि मैंने इमरजेंसी को तो नहीं देखा है लेकिन इमरजेंसी में क्या-क्या हुआ वो अभी दिल्ली में देखने मिल गया. उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार भी इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहें हैं आप लोग. अगर इमरजेंसी याद  आ गई है तो इमरजेंसी के बाद परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि आगे भी परिवर्तन होगा. कानून से नहीं नीयत साफ होगी तब परीक्षा साफ होगी. आपकी नियत साफ नहीं है. आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी.

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अखिलेश ने कहा कि आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं. चढ़ावा ही नहीं गुप्तदान भी चोरी हुआ है. और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, यह महापाप की श्रेणी में होता है. शिक्षा की रक्षा के लिए जो आंदोलन हुआ है वो हमेशा आंदोलन जीतेंगे. 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 28 Jul 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News Up Politics Monsoon Session 2026
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