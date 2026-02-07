उत्तराखंड में रहस्यमय तरीके से बीजेपी नेता और वकील की मौत, एक की हालत नाजुक

उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गयी, जब बीजेपी नेता ढिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा की संदिग्ध परिस्थितियों मे जहरीला पदार्थ पीने से मौत हो गयी. जबकि एक अन्य अधिवक्ता प्रवेश मौर्य को नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों ने हत्या की साजिश बताई है. फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम को भेज जांच शुरू कर दी है.

दोनों एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान उन्होंने शराब पीना शुरू की और देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ गयी. मौके से खाली बोतलें व एक संदिग्ध बोतल बरामद हुई है. जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है.

क्या है पूरा मामला ?

खटीमा निवासी बीजेपी नेता नेता ढिल्लू सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा व प्रवेश मौर्य शादी समारोह में ग्राम सेजना से लौट रहे थे. इसी दौरान कंजाबाग स्थित शराब भट्टी से शराब की बोतल खरीदकर जानकी मंडप के पास बैठकर जैसे ही शराब पीनी शुरू की तभी उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि जिस स्थान पर तीनों बैठकर शराब पी रहे थे, वहां पानी की बोतल के स्थान पर किसी जहरीले पदार्थ की बोतल भी मिली है.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया है. फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही होगी. अधिकारियों के मुताबिक अभी छानबीन की जा रही है. रिपोर्ट के बाद ही आगे कार्रवाई होगी.

परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, उन्होंने हत्या की आशंका जताई है. लेकिन किसी ने अभी नामजद शिकायत दर्ज नहीं करवाई है. जबकि कुछ लोग इलाके में अवैध शराब को वजह मां रहे हैं.