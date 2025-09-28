मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की आपत्तिजनक पोस्ट, शाहजहांपुर में 2 गिरफ्तार

शाहजहांपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को आपत्तिजनक तरीके से पेश करके 'फेसबुक' पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. यह जानकारी पुलिस ने दी.

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने रविवार को बताया कि निगोही क्षेत्र में आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर विकृत करते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' पर डाले जाने का मामला सामने आया था. उन्होंने बताया कि इस मामले में सुमित मिश्रा नामक व्यक्ति की शिकायत पर एक मामलो दर्ज करके सोहेल कुरैशी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि खुटार क्षेत्र में इकरार नामक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में एक मामला दर्ज करके उसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही

द्विवेदी ने बताया कि पड़ोसी जिले बरेली में शुक्रवार को 'आई लव मुहम्मद' मामले पर प्रदर्शन को लेकर हुए बवाल के बाद सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है.

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, नौ अक्टूबर से होगा लागू

हालांकि समाजवादी पार्टी (सपा) के जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि शाहजहांपुर अपनी गंगा-जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है और यह अब भी कायम है मगर कुछ लोग मुस्लिम समुदाय के खिलाफ लगातार भड़काऊ पोस्ट डालकर शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक सप्ताह पहले जिले के सदर बाजार इलाके में पैगम्बर मुहम्मद साहब के बारे में भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले को लेकर हुए विवाद में सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, मगर पुलिस इसे रोकने में नाकाम है.

शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जांच की जा रही- एसपी

खान ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दो दिन पहले इस सिलसिले में शिकायती पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी, मगर फिर भी सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट का सिलसिला जारी है. उन्होंने कहा कि ऐसे में वह जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे.

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि सपा जिलाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत को गम्भीरता से लेते हुए जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस के मीडिया निगरानी प्रकोष्ठ लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहा है और भड़काऊ पोस्ट संज्ञान में आने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है.

इस बीच, बरेली में हुए बवाल के बाद शाहजहांपुर में भी पुलिस प्रशासन चाक-चौबंद नजर आ रहा है. शहर में फ्लैग मार्च के अलावा दंगा नियंत्रण अभ्यास भी कराया जा रहा है.