उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान, नौ अक्टूबर से होगा लागू

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में नौ अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आठ दिवसीय व्यापार मेले आयोजित किये जाने की घोषणा की. राज्य सरकार ने बताया कि मेलों में उद्यमियों को अपने उत्पादों की प्रस्तुति और प्रचार के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे.

एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने ग्रेटर नोएडा में ‘उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले’ (यूपीआईटीएस) के चौथे दिन ‘खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन’ सेमिनार के दौरान यह घोषणा की.

राकेश सचान ने जीएसटी सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद पहली बार इतनी व्यापक छूट दी गई है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को नई गति मिली है.

उन्होंने कहा, “पहले व्यापार मेले संभागीय स्तर तक ही सीमित थे लेकिन ‘यूपीआईटीएस’ की सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इन्हें हर जिले तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है. खादी, वस्त्र और ‘एक जिला एक उत्पाद संपर्क’ (ओडीओपी)सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमी इसमें भाग लेंगे.”

सचान ने बताया कि अधिकारियों को उपयुक्त स्थलों की पहचान करने का काम पहले ही सौंप दिया गया है. मंत्री ने खादी उत्पादन में गिरावट और शोरूम की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ निरंतर विचार-विमर्श जारी है.

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को खादी से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालयों में ‘खादी शोरूम’ खोलने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है.

UPTIS 2025 में अब तक कितने लोग आए?

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2025 के में राज्य सरकार ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, बल्कि सांस्कृतिक मंच पर भी अपनी परंपराओं का गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया. वित्त विभाग द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण सत्र में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि “यूपीआईटीएस ने राज्य के उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक ‘बड़ी सुविधा’ प्रदान की है.”

उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी. अब तक कुल 1,25,204 आगंतुकों ने मेले में हिस्सा लिया, जिनमें 35,368 बी2बी और 89,836 बी2सी प्रतिभागी शामिल रहे. ट्रेड शो के पहले दो दिनों में ही 6,118 बी2बी ऑर्डर प्राप्त हुए, जिनकी कुल वित्तीय प्रतिबद्धता 20.77 करोड़ से अधिक रही.