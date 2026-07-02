हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में अवैध हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी पर पीडीए का एक्शन, 60 कमरों की चार मंजिला इमारत सील

प्रयागराज में अवैध हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी पर पीडीए का एक्शन, 60 कमरों की चार मंजिला इमारत सील

Prayagraj News In Hindi: प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित पंच लाल तारा देवी हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी को सील किया. यह भवन करीब 60 कमरों वाला चार मंजिला ढांचा है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 02 Jul 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्ती बरती जा रही है. इसी क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कर्नलगंज इलाके में संचालित एक अवैध हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बिना मानकों और जरूरी अनुमतियों के चल रहे इस व्यावसायिक परिसर को सील कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने कर्नलगंज क्षेत्र में स्थित पंच लाल तारा देवी हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी को सील किया. यह भवन करीब 60 कमरों वाला चार मंजिला ढांचा है, जिसे बिना वैध स्वीकृति के व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा रहा था. जांच में सामने आया कि निर्माण और संचालन दोनों ही नियमों के विपरीत थे.

जोनल अधिकारी के नेतृत्व में छापा

यह पूरी कार्रवाई पीडीए के जोनल अधिकारी गंगेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई. अधिकारियों के अनुसार पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन तय समयसीमा में नियमों का पालन नहीं किया गया. इसके बाद मजबूरी में सीलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई.

'यह भी पढ़ें: यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान

स्वीकृत नक्शे से कहीं ज्यादा निर्माण

जांच में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित भूमि पर केवल 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जी प्लस टू (दो मंजिला) आवासीय भवन का नक्शा स्वीकृत था.इसके बावजूद मौके पर जी प्लस चार (चार मंजिला) इमारत खड़ी कर दी गई. इतना ही नहीं, भवन का उपयोग आवासीय की जगह हॉस्टल और लाइब्रेरी के रूप में किया जा रहा था.

सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी

पीडीए अधिकारियों ने बताया कि हॉस्टल और लाइब्रेरी के लिए एक ही प्रवेश द्वार का इस्तेमाल किया जा रहा था. आपात स्थिति में निकासी के लिए कोई अलग मार्ग नहीं बनाया गया था. इसके अलावा फायर विभाग से जरूरी एनओसी भी नहीं ली गई थी, जो छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही मानी गई.

मालिकाना हक को लेकर विवाद

बताया जा रहा है कि यह हॉस्टल इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ. दिनेश चंद्र लाल का है. हालांकि इसका संचालन उनकी भाभी ललिता देवी कर रही थीं. दोनों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है.

छात्रों को अस्थायी राहत

जोनल अधिकारी के मुताबिक लाइब्रेरी को पूरी तरह सील कर दिया गया है. वहीं हॉस्टल के उन कमरों को सील किया गया जिनमें ताले बंद थे और कोई छात्र नहीं रह रहा था. जिन कमरों में छात्र रह रहे हैं, उन्हें परीक्षा समाप्त होने तक अस्थायी राहत दी गई है और उसके बाद हॉस्टल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई

सीलिंग के दौरान कर्नलगंज थाना, महिला थाना समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही. भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण किसी तरह का विरोध नहीं हो सका. इस कार्रवाई से हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के बीच अफरा-तफरी का माहौल देखा गया.

पीडीए का सख्त संदेश

पीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. छात्रों और आम नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: राम मंदिर का मामला यूपी चुनाव 2027 में बनेगा हार-जीत की वजह? VHP चीफ के बयान से मिले ये संकेत

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 02 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
PDA UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज में अवैध हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी पर पीडीए का एक्शन, 60 कमरों की चार मंजिला इमारत सील
प्रयागराज में अवैध हॉस्टल और डिजिटल लाइब्रेरी पर पीडीए का एक्शन, 60 कमरों की चार मंजिला इमारत सील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा में सरिया से लदा ट्रक पलटा, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत; दो सगे भाइयों ने गंवाई जान
गोंडा में सरिया से लदा ट्रक पलटा, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत; दो सगे भाइयों ने गंवाई जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान
'यूपी का विधानसभा चुनाव सितंबर में करा दें, हम तैयार हैं...' अखिलेश यादव का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
2 देशों से गुजरेगा अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार जुलूस, जानें कहां किया जाएगा सुपुर्द ए खाक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला
यूपी के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली बिल पर विद्युत नियामक आयोग का अहम फैसला
क्रिकेट
Watch: इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली तैयार, संजय बांगर के साथ इस शहर में शुरू की प्रैक्टिस
इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली तैयार, संजय बांगर के साथ इस शहर में शुरू की प्रैक्टिस
बॉलीवुड
ओपन मैरिज में रही 70 के दशक की ये मॉडल, मुंबई के जुहू बीच पर बिना कपड़ों के लगाई थी दौड़
ओपन मैरिज में रही 70 के दशक की ये मॉडल, मुंबई के जुहू बीच पर बिना कपड़ों के लगाई थी दौड़
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
यूएस-इंडिया ट्रेड डील के दौरान पीयूष गोयल ने आखिर कौन सी मुश्किलों का किया सामना, खुद बताया
यूएस-इंडिया ट्रेड डील के दौरान पीयूष गोयल ने आखिर कौन सी मुश्किलों का किया सामना, खुद बताया
Home Tips
Ceiling Fan Cleaning Tips: बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
बिना धूल उड़ाए मिनटों में चमकेगा सीलिंग फैन, नोट करें साफ करने की धांसू देसी ट्रिक
शिक्षा
CBSE Compartment Exam: CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
CBSE ने जारी किया कंपार्टमेंट एग्जाम का शेड्यूल, 8 जुलाई तक करें आवेदन
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget