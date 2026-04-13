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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Phase 2 Protest: नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर बरपा हंगामा, आगजनी, पत्थरबाजी, इन रास्तों पर भीषण जाम की आशंका

Noida Phase 2 Protest: नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर बरपा हंगामा, आगजनी, पत्थरबाजी, इन रास्तों पर भीषण जाम की आशंका

Noida Phase 2 Protest Over Pay Hike: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के फेज़ 2 में, एक कंपनी के बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 11:24 AM (IST)
Noida Phase 2 Protest Over Pay Hike: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के फेज़ 2 में, एक कंपनी के बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए

Noida Phase 2 Protest: नोएडा में हंगामा

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इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, और पत्थरबाज़ी भी हुई.
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, और पत्थरबाज़ी भी हुई.
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स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.
Published at : 13 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Noida Protest UP NEWS NOIDA NEWS

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