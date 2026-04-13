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Noida Phase 2 Protest: नोएडा में सैलरी बढ़ाने को लेकर बरपा हंगामा, आगजनी, पत्थरबाजी, इन रास्तों पर भीषण जाम की आशंका
Noida Phase 2 Protest Over Pay Hike: उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के फेज़ 2 में, एक कंपनी के बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए
Noida Phase 2 Protest: नोएडा में हंगामा
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Published at : 13 Apr 2026 10:00 AM (IST)
Tags :Noida Protest UP NEWS NOIDA NEWS
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प्रेम कुमारJournalist
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