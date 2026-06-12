हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'

UP Politics: स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर चल रही बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने राजनीति में इस तरह की परंपरा को गलत ठहराया. और कहा इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 12 Jun 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बाराबंकी के दौलतपुर गांव स्थित पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा के हाईटेक फार्म हाउस पहुंचे. यहां उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और केले व टमाटर की खेती के विभिन्न मॉडलों का निरीक्षण किया. इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जल शक्ति मंत्री ने जहां सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया.

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर चल रही बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने राजनीति में इस तरह की परंपरा को गलत ठहराया. उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.

 परिवार पर टिप्पणी संस्कृति के खिलाफ

जब मीडिया ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया मांगी तो जल शक्ति मंत्री ने बेहद परिपक्व रुख अपनाया. स्वतंत्र देव सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी की बेटी या किसी के भी परिवार पर निजी सवाल नहीं उठाने चाहिए. यह हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और यह ठीक नहीं है. राजनीति से ऊपर उठकर दिए गए उनके इस बयान की राजनीतिक हलकों में काफी सराहना हो रही है.

यह भी पढ़ें: योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे का ब्राह्मण कार्ड, बटुक सम्मान कार्यक्रम बना चर्चा का विषय

पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बाते ऐतिहासिक 

जल शक्ति मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले हैं. किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कृषि मॉडल देशभर के अन्नदाताओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है.

यहां बता दें कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जिसमें सरकार के मंत्री और नेता केंद्र सरकार की उप्ल्बधियाँ गिनवा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Varanasi News: नए बिजली कनेक्शन के लिए 22 हजार की रिश्वत लेते JE गिरफ्तार, एंटी करप्शन की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Published at : 12 Jun 2026 10:20 PM (IST)
Tags :
Swatantra Dev Singh Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे का ब्राह्मण कार्ड, बटुक सम्मान कार्यक्रम बना चर्चा का विषय
योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे का ब्राह्मण कार्ड, बटुक सम्मान कार्यक्रम बना चर्चा का विषय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: नए बिजली कनेक्शन के लिए 22 हजार की रिश्वत लेते JE गिरफ्तार, एंटी करप्शन की कार्रवाई से मचा हड़कंप
Varanasi News: नए बिजली कनेक्शन के लिए 22 हजार की रिश्वत लेते JE गिरफ्तार, एंटी करप्शन की कार्रवाई से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: पंचायत चुनाव से पहले बस्ती में बवाल, संभावित प्रधान प्रत्याशी का वोटर लिस्ट से नाम गायब
यूपी: पंचायत चुनाव से पहले बस्ती में बवाल, संभावित प्रधान प्रत्याशी का वोटर लिस्ट से नाम गायब
Advertisement

वीडियोज

Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
नए अवतार में दिखी Tata Sierra EV, जल्द होगी Launch #autolive
Mannat:😱Vikrant की जिंदगी में हुई Manyata की एंट्री, Mannat के सिंदूर पर मंडराया सौतन का साया #sbs
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमिक टाइमिंग ने बटोरी वाहवाही
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'
अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
बॉलीवुड
'कॉमेडी के नाम पर कलंक...', प्रणीत मोरे विवाद पर सुनील पाल का फूटा गुस्सा, की सख्त कानून की मांग
'कॉमेडी के नाम पर कलंक...', प्रणीत मोरे विवाद पर सुनील पाल का फूटा गुस्सा, की सख्त कानून की मांग
क्रिकेट
धर्मशाला में काले बादल, डराने वाली आई तस्वीर सामने; बारिश से रद्द होगा IND vs AFG पहला वनडे?
धर्मशाला में काले बादल, डराने वाली आई तस्वीर सामने; बारिश से रद्द होगा IND vs AFG पहला वनडे?
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
इंडिया
Air India Plane Crash: अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश का एक साल पूरा, जांच कर रही टीम ने कहा- ‘मामले में हुई काफी प्रगति’
अहमदाबाद एअर इंडिया प्लेन क्रैश का एक साल पूरा, जांच कर रही टीम ने कहा- ‘मामले में हुई काफी प्रगति’
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget