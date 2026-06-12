अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी पर स्वतंत्र देव सिंह की दो टूक, 'किसी की...'

उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को बाराबंकी के दौलतपुर गांव स्थित पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा के हाईटेक फार्म हाउस पहुंचे. यहां उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों और केले व टमाटर की खेती के विभिन्न मॉडलों का निरीक्षण किया. इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जल शक्ति मंत्री ने जहां सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताया.

कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर चल रही बयानबाजी पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने राजनीति में इस तरह की परंपरा को गलत ठहराया. उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.

परिवार पर टिप्पणी संस्कृति के खिलाफ

जब मीडिया ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी पर सोशल मीडिया पर की जा रही बयानबाजी पर प्रतिक्रिया मांगी तो जल शक्ति मंत्री ने बेहद परिपक्व रुख अपनाया. स्वतंत्र देव सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी की बेटी या किसी के भी परिवार पर निजी सवाल नहीं उठाने चाहिए. यह हमारी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है और यह ठीक नहीं है. राजनीति से ऊपर उठकर दिए गए उनके इस बयान की राजनीतिक हलकों में काफी सराहना हो रही है.

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पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बाते ऐतिहासिक

जल शक्ति मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिले हैं. किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कृषि मॉडल देशभर के अन्नदाताओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत है.

यहां बता दें कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जिसमें सरकार के मंत्री और नेता केंद्र सरकार की उप्ल्बधियाँ गिनवा रहे हैं.

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