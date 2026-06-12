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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे का ब्राह्मण कार्ड, बटुक सम्मान कार्यक्रम बना चर्चा का विषय

योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडे का ब्राह्मण कार्ड, बटुक सम्मान कार्यक्रम बना चर्चा का विषय

UP Politics: इससे पहले प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुकेतेश्वरानंद और बटुकों का अपमान का मुद्दा काफी गर्मा गया था. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बटुकों को सम्मानीय किया था.

By : विवेक राय | Updated at : 12 Jun 2026 08:03 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में ब्राहमण वोट बैंक को लेकर राजनीति फिर गर्मा गयी है. कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने आज बटुकों को सम्मानित किया. इस दौरान उन्होंने सभी बटुकों को भगवा पटका पहनाया और कहा कि जब से सृष्टि है तब से बटुकों का अस्तित्व है. इनका कोई अपमान नहीं कर सकता, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें इनका सम्मान करने का मौका मिल रहा है.

समारोह में 108 बटुकों का माल्यार्पण, अंगवस्त्र भेंट कर तथा पुष्पवर्षा के साथ सम्मान किया गया.इससे पहले प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुकेतेश्वरानंद और बटुकों का अपमान का मुद्दा काफी गर्मा गया था. यही नहीं मामले के पटाक्षेप के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी तब बटुकों को सम्मानित किया था.

लखनऊ में आयोजित हुआ कार्यक्रम 

शुक्रवार को लखनऊ के रवींद्रालय सभागार में ब्राहमण समाज की एकता और सम्मान को लेकर कार्य्रकम आयोजित किया गया था. जिसमें मुख्य अतिथि खाद्य एवं रसद तथा नागरिक अपूती मंत्री मनोज कुमार पांडेय रहे. इसके अलावा विभिन्न ब्राहमण संगठनों, शिक्षाविदों-धर्माचार्य भी सम्मिलित हुए थे.

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मनोज पांडेय हुए भावुक 

अपने संबोधन में मनोज पाण्डेय भावुक दिखाई दिए.उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज केवल एक वर्ग नहीं, बल्कि भारत की सनातन ज्ञान परंपरा का वाहक है.इस समाज ने देश को ऋषि, मनीषी, शिक्षक, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माता दिए हैं.जब भी राष्ट्र और समाज को दिशा देने की आवश्यकता पड़ी, ब्राह्मण समाज ने आगे बढ़कर अपना कर्तव्य निभाया है.

उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने उन्हें हमेशा स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास दिया है, इसलिए समाज के सम्मान की रक्षा करना उनका नैतिक दायित्व है.उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए किसी भी ब्राह्मण के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान में कमी नहीं आ सकती.समाज के किसी व्यक्ति को यदि कहीं अन्याय या उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी आवाज़ बनने का काम मैं करूंगा.

कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय ने कहा कि राजनीति पद और प्रतिष्ठा का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सेवा का संकल्प है.ब्राह्मण समाज के युवाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर दिलाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं.उन्होंने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

यूपी में ब्राहमण हितैषी होने की होड़ 

यहां बता दें कि यूपी में पिछले छह महीने में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गयी है. खासकर सत्तारूढ़ बीजेपी में. जनवरी में प्रयागराज में माघ मेले में स्वामी अविमुकेतेश्वरानंद की पालकी विवाद और बटुकों को छोटी पकड़कर मारने का मामला तूल पकड गया था. अविमुकेतेश्वरानंद कई दिन धरने पर बैठे थे. मामला कई दिन चलने के बाद प्रदेश की योगी सरकार पर ब्राहमण विरोधी होने के आरोप लगने लगे.

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Published at : 12 Jun 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
Brahmin Vote Bank UP NEWS MANOJ PANDEY
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