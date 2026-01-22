सीएम योगी के इस बयान से गदगद हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कहा- सही बोल रहे हैं

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिकारियों के बीच तनाव जारी है. इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हरियाणा के सोनीपत में बिना नाम लिए कहा कि ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान रहना होगा.

अब सीएम योगी के इस बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सही कह रहे हैं, उनके अधिकारी और प्राधिकरण के लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीएम सही कह रहें हैं, कालनेमियों से सावधान रहना चाहिए. उनका प्रशासन सनातन को कमजोर करने का प्रयास आकर रहा है.

सीएम के बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद की प्रतिक्रिया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा उन्होंने सही बात बोली लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ये गलती कौन कर रहा है. उनका प्रशासन सनातन को कमजोर करने का काम कर रहा है. कि उनके अधिकारी और प्राधिकरण के लोग सनातन का अपमान कर रहे हैं.

बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन के व्यवहार से आहट होकर धरने पर बैठे हैं, उधर प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया था कि वे शंकराचार्य अपने नाम के आगे कैसे लिख रहे हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को नोटिस भेजा है. यही नहीं प्रशासन ने मेले में आश्रम में जमीन न आवंटन करने की चेतावनी दी है.

शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी दी प्रतिक्रिया

वहीं इससे पहले पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन की तरफ से मिले नोटिस पर कहा कि यह भयंकर युद्ध को आमंत्रित करने जैसा है. शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक हमारा खून नहीं खौल रहा है तब तक ये सब चल रहा है.