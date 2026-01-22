प्रिया सरोज ने उनके MPLADS फंड को लेकर जारी तस्वीरों के बताया गलत, कहा- 95% पैसा किया खर्च

उत्तर प्रदेश के मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों और स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड के खर्च को लेकर जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें विकास कार्यो के लिए आवंटित राशि सही से खर्च नहीं करने का दावा किया गया है. इस पर अब सपा सांसद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वो MPLADS फंड का लगभग 95% हिस्सा विकास कार्यो पर खर्च कर चुकी हैं.

सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा कि मैंने खुरपेंच द्वारा हाइलाइट की गई गलत तस्वीरों का नोट ले लिया है. हालांकि MPLADS पोर्टल पर तस्वीरें जिला प्राधिकरण द्वारा अपलोड की जाती है. लेकिन, इसमें पारदर्शिता हो इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी है. इस मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन जरूरी कदम उठाने को कहा गया है और पहले से ही सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

सपा सांसद प्रिया ने दिया ये जवाब

सपा सांसद ने आगे कहा कि दिसंबर 2025 तक, आवंटित MPLADS फंड का करीब 95% हिस्सा विकास कार्यों के लिए मेरी सिफारिश पर पहले ही जिला प्राधिकरणों को दिया जा चुका है. इसमें सड़कों लाइटें, खुले मल्टी-इक्विपमेंट जिम, सड़कें, बारिश के पानी का संचयन के काम और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि ये कार्य विभिन्न चरणों किए जा रहे हैं और स्टेप बाई स्पेस आगे बढ़ रहे हैं. जिसके बाद ये सभी अपडेट पोर्टल पर दिखाई देंगे. हम पारदर्शिता और जनता की सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के साथ काम करना जारी रखेंगे.

बता दें कि सांसद प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र मछलीशहर को लेकर खुरपेंच की ओर से दावा किया गया था कि सपा सांसद को अलॉट की गई 9.80 करोड़ की राशि से 3.50 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाएंगे. जबकि सांसद निधि के 1355 काम प्रस्तावित थे लेकिन इनमें से केवल 284 काम ही हो पाएं हैं.

