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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसूर्य प्रताप शाही का सपा पर हमला, बोले- 'किसानों को इतना टन उर्वरक उपलब्ध करा रही योगी सरकार'

सूर्य प्रताप शाही का सपा पर हमला, बोले- 'किसानों को इतना टन उर्वरक उपलब्ध करा रही योगी सरकार'

Lucknow News: किसानों के लिए बीज-खाद और कृषि यंत्रों की व्यापक तैयारी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसी भी ब्लॉक में उर्वरकों की कमी नहीं- कृषि मंत्री

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 30 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में कम बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में राज्य सरकार की समयबद्ध तैयारियों और किसानों की मेहनत के कारण खरीफ फसलों का आच्छादन लक्ष्य के करीब पहुंच गया है. 

दरअसल, वर्ष 2026 में खरीफ आच्छादन का लक्ष्य 110 लाख हेक्टेयर रखा गया था, जिसके मुकाबले लगभग 107 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है. यह लक्ष्य का करीब 95 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष 103 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 100 लाख हेक्टेयर में आच्छादन हो पाया था.

अल्प अवधि की तोरिया फसल को बढ़ावा देने का निर्णय

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि 28 जुलाई तक प्रदेश में औसत से लगभग 25 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई. 11 जिलों में 40 से 60 प्रतिशत तक कम बारिश हुई, जबकि 13 जिलों में स्थिति और अधिक चिंताजनक रही. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने सितंबर में अल्प अवधि की तोरिया फसल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है.

इसके लिए 1,000 कुंतल तोरिया बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें 600 कुंतल मुफ्त मिनी किट और 400 कुंतल अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है तथा 17 अगस्त के बाद ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा.

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अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे 25,900 कृषि यंत्र

सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना के तहत भी पोर्टल 20 जुलाई से खोल दिया गया है. इसकी लॉटरी 10 अगस्त को निकाली जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर और एकल कृषि यंत्रों सहित कुल 25,900 कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे. 

कृषि मंत्री ने कहा अब तक 41,762 किसानों ने आवेदन किया है. मंत्री ने आगे कहा कि फार्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत तक तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. कृषि यंत्रों के चयन की प्रक्रिया भी ई-लॉटरी के माध्यम से पूरी की जाएगी.

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार किसानों को पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 34 लाख मीट्रिक टन अधिक उर्वरक उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का निपटारा करने के साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम किया है. कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे धैर्य रखें, समय पर पंजीकरण कराएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं.

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Published at : 30 Jul 2026 10:52 AM (IST)
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