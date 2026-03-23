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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba News: पिता के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में दबंगों का खूनी खेल

Mahoba News: पिता के सामने बेटे की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में दबंगों का खूनी खेल

Mahoba News In Hindi: मंगल सिंह और उनके पुत्र नरेंद्र पर गांव के ही दबंगों ने उस वक्त हमला किया, जब एक सोची-समझी साजिश के तहत नरेंद्र को गांव के बाहर एक पंचर की दुकान पर बुलवाया गया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 23 Mar 2026 10:00 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के महोबा में सोमवार को थाना खरेला क्षेत्र के चंदौली गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब पुरानी रंजिश के चलते खूनी खेल खेला गया. यहां  दबंगों ने पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला बोल दिया. साजिशन बुलाकर किए गए इस हमले में पुत्र की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि बीच-बचाव करने आए पिता को लहूलुहान कर डाला. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फ़ैल गयी है, सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की. पिता को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 60 वर्षीय मंगल सिंह और उनके पुत्र नरेंद्र पर गांव के ही दबंगों ने उस वक्त हमला किया, जब एक सोची-समझी साजिश के तहत नरेंद्र को गांव के बाहर एक पंचर की दुकान पर बुलवाया गया. फिर अपने साथियों के साथ लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से उस पर टूट पड़ा. इसी बीच जब पिता मंगल सिंह वहां से गुजरे और अपने बेटे को जमीन पर लहूलुहान पड़ा देखा, तो वह खुद को रोक न सके. वह लाठी लेकर अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए हमलावरों से भिड़ गए. लेकिन हमलावरों की हैवानियत की हद पार हो गई. उन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें नरेंद्र को गोली लग गई.

पिता की आंखों के सामने ही तड़प-तड़प कर बेटे ने दम तोड़ दिया, जबकि पिता को भी कुल्हाड़ी और फरसे से मारकर अधमरा कर दिया गया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. मृतक की पत्नी अर्चना ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

भारी पुलिस फोर्स मौजूद

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं. चार थानों की फोर्स गांव में तैनात कर दी गई है. पुलिस के मुताबिक, दो सजातीय पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में एक की मौत हुई है और दूसरे का इलाज जारी है. मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है.

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Published at : 23 Mar 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Mahoba News
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