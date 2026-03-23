मुजफ्फरनगर: 70 साल के मौलाना ने नाबालिक छात्र के साथ किया कुकर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक मदरसे के 70 वर्षीय मौलाना पर नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म का आरोप लगा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला उजागर हुआ. पीड़ित छात्र ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

घटना के डेढ वर्ष बाद हुआ खुलासा

मामला शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित जामिया इस्लामिया गुलजार ए मोहम्मदी मदरसे के एक 70 वर्षीय मौलाना इकबाल ने 7 सितंबर 2024 को मदरसे में पढ़ने वाले एक नाबालिक छात्र के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. ये घटना उस दौरान किसी व्यक्ति ने चोरी छिपे अपने मोबाइल में कैद कर ली थी. लेकिन अब तकरीबन डेढ वर्ष बाद इस वीडियो के वायरल होने पर इस घटना की जानकारी पीड़ित छात्र के परिजनों को हुई जिस पर जब परिजनों ने पीड़ित छात्र से बातचीत की तो उसने आप बीती अपने परिजनों को बताई. उसने बताया कि मौलाना ने उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था और साथ ही उसने किसी को ना बताने की बात कहते हुए धमकी भी दी थी.

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बेटे की शिकायत पर परिवार ने दर्ज कराया मामला

जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर आरोपी मौलान के खिलाफ मामला दर्ज कराया. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मौलाना इकबाल के खिलाफ पोक्सो और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो सामने आई थी.

मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना का छात्र के साथ कुकुर्म का वीडियो सामने आया. वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना शाहपुर पुलिस ने मौलाना की पहचान की. पीड़ित के पिता की शिकायत पर धाराओं में पॉक्सो और बीएमएस की धारा पर मामला दर्ज किया गया. आरोपी मौलाना इकबाल तावली का रहने वाला है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. कल आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

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