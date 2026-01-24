हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य विवाद पर ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले- 'बिना अनुमति जाने पर सरकार...'

शंकराचार्य विवाद पर ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले- 'बिना अनुमति जाने पर सरकार...'

Sultanpur News: शंकराचार्य विवाद पर ओमप्रकाश राजभर ने सीएम योगी का बचाव किया और कहा कि सीएम के कहने का तात्पर्य है कि जो हनुमान जी तो लक्ष्मण जी की जान बचाने जा रहे थे.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 24 Jan 2026 10:33 PM (IST)
उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज्य मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  ओम प्रकाश राजभर शनिवार को उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर सुल्तानपुर पहुंचे. यहां उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोलते हुए कहा कि एक तरफ जनता आरोप लगा रही है कि VIP कल्चर खत्म होना चाहिए, आप उसी को मांग रहे हो. मांगना हो तो सिस्टम मांगो. बिना परमीशन घुस जाओ फिर कुछ हो जाए तो सरकार को दोष दोगे. इसलिए अनुमति लेकर जाओ.

इसके साथ ही सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर राजभर बोले कि सबके विचार अलग-अलग होते हैं. यही नहीं ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे. ये सब अफवाह उड़ाई जा रही है. ध्यान न देने की सलाह दी.

शंकराचार्य मामले को लेकर की टिप्पणी

शंकराचार्य विवाद पर ओमप्रकाश राजभर ने सीएम योगी का बचाव किया और कहा कि सीएम के कहने का तात्पर्य है कि जो हनुमान जी तो लक्ष्मण जी की जान बचाने जा रहे थे, संजीवनी लाने जा रहे थे, हनुमानजी अच्छा कार्य करने जा रहे थे, बीच में रोड़ा पड़ा. यहां लोग आस्था के साथ स्नान करने जा रहे तो आप बाधा बन रहे, आप को स्नान करके घर जाना चाहिए, पूज पाठ करना चाहिए. सरकार और आपस में टकराव करने से क्या फायदा.

केशव मौर्य के सवाल पर बोले कि सबके अलग-अलग विचार हैं, योगी जी के कार्यकाल में जो अमन चैन है. पूर्व की सरकारों में दंगे होते थे, योगी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ. छिटफुट घटनाएं हो रही हैं तो आरोपी सलाखों के पीछे जा रहा है, गलत के साथ कानून अपना कार्य करेगा.

पंचायत चुनाव समय पर होने का दावा

यूपी में पंचायत चुनाव के टलने की खबरों पर ओमप्रकाश राजभर बोले कि ये मीडिया की उपज है, SIR का कार्यक्रम 6 फरवरी तक होगा. समय पर पंचायत चुनाव होगा. किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए. इसके साथ ही सारनाथ में अनिल राजभर द्वारा सुभासपा के समर्थकों के साथ मारपीट पर राजभर ने कहा कि ये उनका मत है. जनता का नहीं. जनता का प्यार और स्नेह हमारे साथ है.

Published at : 24 Jan 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Sultanpur News UP NEWS OM Prakash Rajbhar
