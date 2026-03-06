हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: हापुड़ में ओवरलोड ट्रक की वजह से टूटकर कार पर गिरी 11000 KV की लाइन, बाल-बाल बचा परिवार

Hapur News: हापुड़ में ओवरलोड ट्रक की वजह से टूटकर कार पर गिरी 11000 KV की लाइन, बाल-बाल बचा परिवार

Hapur News In Hindi: बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड होने की वजह से ऊपर से गुजर रही 11000 केवी की लाइन से टकराया, जिससे लाइन टूटकर सड़क पर आ रही एक कार पर गिर गई.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 06 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ओवरलोडेड ट्रक ने 11000 केवी की लाइन को तोड़ दिया. जिससे ये लाइन टूट कर सड़क पर चल रही कार पर गिर गई, जिससे कार में करंट दौड़ गया. घटना के वक्त कार में पति-पत्नी और दो बच्चे बैठे हुए. ग़नीमत ये रही कि इस हादसे मं किसी को कुछ नहीं हुआ और आसपास के लोगों ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया. ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में भी क़ैद हो गई हैं. 

ये घटना हापुड़ के सलोनी गाँव की बताई जा रही है. ख़बर के मुताबिक हापुड़ में ही ग्राम हरोड़ा थाना सिंभावली क्षेत्र में रहने वाले ध्रुव कुमार शर्मा बीते दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गढ़मुक्तेश्वर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वह सलोनी गांव के पास पहुंचे, तभी रास्ते में सामने से उन्हें एक ओवरलोडेड ट्रक आता हुआ दिखाई दिया. 

ओवरलोड ट्रक ने तोड़ी 11 हज़ार केवी की लाइन

इस ट्रक के ऊपर से 11000 केवी की लाइन गुजर रही थी. ट्रक इतना ओवरलोड था कि लाइन ट्रक से छू रही थी. ध्रुव शर्मा ने बताया कि जब उसने सड़क पर यह नजारा देखा तो ट्रक चालक को हाथ से रोकने का इशारा किया. लेकिन, ट्रक चालक ने जल्दबाजी में था कि उसने उन्हें अनदेखा किया और ट्रक को आगे बढ़ाते हुए 11000 केवी की लाइन को तोड़ दिया. 

करंट की चपेट में आई कार

ये लाइन टूट कर उनकी कार पर आ गिरी, जिससे कार भी करंट की चपेट में आ गई. कार में सवार ध्रुव शर्मा और उनके परिवार इस हादसे में बाल-बाल बच गया. ग़नीमत ये रही कि उनके साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. इस घटना के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और सड़क पर अन्य वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया. ग्रामीणों ने तेजी से कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. 

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ट्रक के चालक को मौके पर ही दबोच लिया और घटना की जानकारी पुलिस को देकर पुलिस को भी मौके पर बुला लिया. ध्रुव कुमार शर्मा ने ट्रक चालक के खिलाफ लिखित में तहरीर देकर पुलिस से शिकायत की है और ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. 

Published at : 06 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
