सुल्तानपुर में पटाखा व्यापारी के घर जोरदार धमाका, मलबे में तब्दील हुआ मकान, आधा दर्जन लोग घायल

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में लाइसेंसी पटाखा व्यापारी के घर में जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में पड़ोसियों समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है. साथ ही लाइसेंस होल्डर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

ये घटना जयसिंह पुर कोतवाली क्षेत्र के मियागंज गांव का है. इसी गांव के रहने वाले लाइसेंसी पटाखा व्यवसायी नजीर अहमद के घर बुधवार की सुबह तेज धमाका हो गया, जिसके बाद आसपास के इलाके में चीख पुकार मच गई. धमाके के बाद पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया.

पटाखा व्यापारी के घर बड़ा धमाका

इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस को सूचना दी. स्थानीय लोगों की मदद से घर के मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया.

इस हादसे में नजीर अहमद, उसकी पत्नी जमातुल निशा, परिवार के मो अनीस, नूर मोहम्मद, साहिल, सानिया बानो, खुशी, सहाना समेत पड़ोस के दो लोग भी घायल हो गए हैं. सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनमें से तीन की हालत गंभीर है.

आसपास के घरों को भी नुकसान

बताया जा रहा है विस्फोट इतना तेज था कि पड़ोस के रहने वाले अब्दुल जमील, गुड्डू वर्मा और लक्ष्मी प्रसाद का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है. आसपास के लोगों का कहना है कि इस घर में पटाखा बनाने का कार्य कई दशकों से किया जा रहा है. दीपावली के चलते इन्होंने भारी मात्रा में पटाखा बनाकर रखा था.

पटाखों में धमाके की सूचना के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिसके बाद डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनुपम सिंह के साथ-साथ अयोध्या मंडल के आईजी प्रवीण कुमार भी मौके पर पहुंच गए. आईजी प्रवीण कुमार की माने तो लाइसेंस होल्डर यासीन को हिरासत में ले लिया गया है और विस्फोट के पीछे की वजह पता की जा रही है.

प्रथम दृष्टया बारूद में आग लगने की वजह से विस्फोट होने की वजह सामने आ रही है. फिलहाल भंडारण इत्यादि की जांच करवाई जा रही है और घटना की वजह तलाश की जा रही है. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.