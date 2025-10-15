मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- 'पहले यूपी का CM गुंडों के सामने नाक रगड़ता था'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- 'पहले यूपी का CM गुंडों के सामने नाक रगड़ता था'

UP News: सीएम योगी ने दिवाली के मौके पर 1.86 करोड़ परिवार को फ्री सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं. इस अवसर पर उन्होंने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के त्योहार से पहले महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है. लखनऊ लोकभवन में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ परिवारों को निशुल्क सिलेंडर और 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि से सब्सिडी वितरण की जो सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले जो यूपी का सीएम था वो गुंडों के सामने नाक रगड़ता था.

इस मौके पर सीएम योगी ने सभी प्रदेश वासियों से दीपावली पर स्वदेशी सामान खरीदने के अपील की और कहा कि अगर वो कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी अपने लोगों द्वारा बनाए सामान को ही ख़रीदकर दे. जिससे हमारे के देश के छोटे कारीगरों और व्यापारियों को लाभ होगा. 

समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना

सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि याद करिए साल 2014 से पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उन्हें भी नहीं मिल पाती थी और लोगों को कनेक्शन के लिए भी  घूस देनी पड़ती थी. लेकिन पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 11 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं. 

सिलेंडर नारी गरिमा की पहचान बन गया और पीएम मोदी की इस मुहिम में प्रदेश सरकार ने जुड़ते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री इतने लोगों को फ्री में सिलेंडर दे सकते हैं तो प्रदेश सरकार साल में दो बार दिवाली और होली के उत्सव को और उत्साह पूर्ण बनाने के लिए दो बार फ्री में सिलेंडर भी दे सकती हैं.  

'सैफई परिवार सब लूट लेता था'

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 से पहले यूपी में सैफई परिवार के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता था. चाचा-भतीजा अपने परिवार से अलग किसी को कुछ नहीं देते थे. महाभारत के सभी रिश्ते में उसमें आते थे, एक ही परिवार के सारे लोग उसे लूट लेते थे. विकास के कार्य के पैसों में यह लोग डकैती डालते थे. हर जिले में इनके द्वारा पाले हुए गुंडे अपराध करते थे. 

सीएम योगी ने कहा कि पहले जो यूपी का सीएम था वो गुंडों के सामने नाक रगड़ता था. लेकिन, अब आप सभी को पता है कि इन माफिया और गुंडों का क्या हाल होता है. अगर अब किसी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो उसके लिए अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है. हमने हर बेटी, व्यापारी और हर वर्ग को सुरक्षा दी है.

अपराधियों को सीएम योगी ने दी चेतावनी

अगर कोई भी इस त्यौहार के आनंद और उत्साह को भंग करने की कोशिश करेगा, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी, चाहे वो कोई भी हो, उसे बिना देर किए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा. त्यौहार और उत्सव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए. 

पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में हर समुदाय के सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं. यह अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है. ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ती हो, जो जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में समझाया जाता है. हमारी सरकार में हर पर्व और त्यौहार सही से मनाया जाता है. किसी में भी दंगा नहीं होता है. 

Published at : 15 Oct 2025 01:02 PM (IST)
