योगी सरकार की अर्थी निकालिए बोलने वाले CMS सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के बिरसिंहपुर अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉ. भास्कर प्रसाद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानथ और सरकार की अर्थी निकालने वाले बयान पर एक्शन हुआ है. इस मामले का वीडियो वायरल होते ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि उन पर यह कार्रवाई सरकार के संबंध में अमर्यादित भाषा एवं आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर की गई है.

दरअसल, सुल्तानपुर में कुछ लोग बिरसिंहपुर के अस्पताल की बदहाली से तंग आकर विरोध करने उतरे थे. ये लोग CMO और CMS की अर्थी निकलाने की तैयारी में थे. तभी अस्पताल के CMS आए और बोले- "हमारी अर्थी काहे निकालिएगा, निकलना है तो सरकार की अर्थी निकालिए, योगी जी की अर्थी निकालिये."

विभागीय जांच के दिए गए आदेश

वहीं, इस वायरल वीडियो की पड़ताल करने आए आईएएस अधिकारी अमित कुमार घोष ACS ने सुल्तानपुर के CMS डॉक्टर भास्कर प्रसाद को वायरल वीडियो में दिये गये बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है. साथ ही इस मामले में विभागीय जांच के आदेश दिये है.

AAP कार्यकर्ताओं ने किया था प्रदर्शन

आपको बता दें कि सुल्तानपुर में दो दिन पूर्व बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था. इसी दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे प्रभारी चिकित्साधिकारी ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि "अगर अर्थी निकालनी ही है तो हम लोगों के बजाय सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निकालिए." फिलहाल इस कार्रवाई कड़ा संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

वहीं, आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहां हफ्ते में एक बार वो भी चेहरा देखकर अल्ट्रासाउंड किया जाता है. मरीजों को बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं. साथ ही एक्सरे मशीन सीटी मशीन, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और ब्लड जांच को लेकर भी सवाल उठाया है.

