कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर सियासी घमासान, सपा बोली- ‘संविधान और बाबा साहेब का अपमान’

उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस द्वारा मशहूर कथावाचक पुण्डरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ़ ऑनर देने का मामला तूल पकड़ चुका है. समाजवादी पार्टी ने इस संविधान का खुला उल्लंघन बताते हुए इसे बाबा साहेब का अपमान बताया है. वीडियो पुराना है. अभी इसको लेकर बहराइच पुलिस और किसी सीनियर अफसर का कोई बयान नहीं आया है.

समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने 38 सेकेण्ड का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर कारते हुए सवाल उठाया है कि कथावाचक कौन से संवैधानिक पद पर हैं जो इन्हें सलामी दी गयी. यही नहीं इस मामले पर नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संविधान पर हमला बताया है.

सपा मीडिया सेल का पोस्ट

समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने पोस्ट करते हुए लिखा, “यूपी के बहराइच में एक कथा वाचक को पुलिस परेड सलामी दिलाई गई. उक्त कथावाचक किस पद पर है? क्या बताने का कष्ट करेंगे मुख्यमंत्री महोदय? या संविधान को ताक पर रखकर शासन सत्ता चला रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधीनस्थ? संविधान का ऐसा अपमान, बाबा साहब का ऐसा अपमान इसके पूर्व कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का रोजाना अपमान कर रही है भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ. शर्म करें.

क्या है वीडियो में ?

वायरल वीडियो में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी एक सफ़ेद रंग की एसयूपी गाड़ी से उतरते हैं. पुलिस की वर्दी में मौजूद एक अधिकारी उन्हें सैल्यूट करता है. स्वागत में लाल कालीन बिछी हुई है. इसके बाद पुलिस लाइन में परेड आयोजित की जाती है और कथावाचक सलामी लेते हुए दिख रहे हैं. मंच पर बैठकर परेड का निरीक्षण कर रहे हैं.

जबकि प्रोटोकाल में गार्ड ऑफ़ ऑनर आमतौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री व केन्द्रीय मंत्री या उच्च अधिकारियों को ही दिया जाता है. इससे पहले किसी कथावाचक के साथ ऐसा उदहारण नहीं देखने को मिला है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर ने उठाए सवाल

आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए कथावाचक को सलामी देने पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे सीधे संविधान पर हमला बताया.