सपा सांसद रामजीलाल सुमन बोले- 'नीतीश और BJP सरकार से जनता नाराज, अब बदलाव तय'

बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान जारी है. जिसमें एनडीए और महागठबंधन अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है.

सपा सांसद ने कहा कि नीतीश और बीजेपी गठबंधन की सरकार बिहार में लम्बे समय से है, बावजूद उसके लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया. उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया है. बिहार में महागठबंधन जीते इसके लिए समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव समेत कई नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं. वे लगातार अलग-अलग विधानसभाओं में वोटरों को साधने का कम कर रहे हैं.

रामजीलाल सुमन का बयान

समाचार एजेंसी ANI से बिहार चुनाव पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने पर कहा कि आज बिहार में पहले चरण का मतदान है. एक और चरण का मतदान होगा, जिसके बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. लंबे समय से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में है, जिसकी मुख्य सहयोगी भाजपा है.लेकिन इतने लंबे शासन के बाद भी लोगों के जीवन में जो बदलाव आना चाहिए था, वह नहीं आया है. मेरा मानना ​​है कि मतदाता बदलाव के मूड में हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी.

बता दें कि रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं और पिछले दिनों उनके एक बयान के बाद खासा बवाल हुआ था. उनके घर पर पथराव भी करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया था. इसके साथ ही रामजीलाल सुमन पार्टी के बड़े दलित चेहरे भी हैं.

बिहार में जारी है मतदान

बिहार में एक बजे तक 42 फीसदी से अधिक मतदान हो चुका है. 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान चल रहा है. सबसे अधिक लखीसराय में 46 % और सबसे कम दानापुर विधानसभा में 36 % मतदान भी हुआ है. विपक्ष ने कई जगह मतदाताओं को वोट न डालने देने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि BLO पर्ची न होने के कारण वोट नहीं डालने दिया गया, जबकि वोटर लिस्ट में नाम के साथ उनके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित दस्तावेज भी थे.