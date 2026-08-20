Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम

Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम

UP News In Hindi: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेन अल्फा के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अफसरों ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर कमिश्नर-जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 20 Aug 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में छोटे-छोटे स्कूली बच्चों द्वारा स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं. जिसे लेकर अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सतर्क हो गई है. अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को हर शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं. 

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें सामने आ रही है. जिन्हें लेकर अब स्कूली बच्चे भी सड़कों पर उतरने लगे हैं. इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव एसपी गोयल के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी शर्मा ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. 

मुख्य सचिव ने अफसरों को दिए निर्देश

शासन की ओर से उच्च अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी तरह की शिकायत आती है उसकी जांच की जाए, सूचना ग़लत या भ्रामक पाई जाती है तो उसका भी तत्काल खंडन किया जाए. स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ नियमित तौर पर संवाद बनाया जाए और अधिकारी उनसे सीधे संवाद कर समस्याओं का जानें और निवारण करें. 

जेन अल्फा से संवाद करेंगे अधिकारी

जेन अल्फा की जरूरतों को समझने के लिए अधिकारी अपने क्षेत्र के स्कूलों का दौरान करें ताकि स्कूलों में बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का पता चल सके. इसके साथ ही बच्चों के साथ पढ़ाई को लेकर भी बात करें ताकि ये पता चल सके कि स्कूल में बढ़ाई का स्तर कैसा है? और किसी तरह की परेशानी तो नही है. 

प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्कूल में उनके खानपान की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था दूसरी जरूरतों को भी समझने का प्रयास करें. ताकि स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को और बेहतर किया जा सके. 

बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी स्कूलों की व्यवस्थाओं को ठीक करने और अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं. हाल में लखनऊ में स्कूली छात्राओं ने भी शिक्षकों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था.  

IAS रिंकू राही ने की कैडर बदलने की मांग, कहा- यूपी में काम मुश्किल

Published at : 20 Aug 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Gen Alpha Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाही ईदगाह बदले 20 एकड़ जमीन, फलाहारी महाराज ने मुस्लिम पक्ष को दी पेशकश
शाही ईदगाह बदले 20 एकड़ जमीन, फलाहारी महाराज ने मुस्लिम पक्ष को दी पेशकश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS रिंकू राही ने की कैडर बदलने की मांग, कहा- यूपी में काम मुश्किल
IAS रिंकू राही ने की कैडर बदलने की मांग, कहा- यूपी में काम मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में स्कूलों की छुट्टी
उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून में स्कूलों की छुट्टी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये
महाराष्ट्र में इन छात्राओं को पॉकेट मनी देगी सरकार! मिलेंगे 2000 रुपये
स्पोर्ट्स
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
टेस्ट सीरीज की पहली गेंद पर आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड, 2 भारतीयों के साथ भी हुआ ऐसा
ओटीटी
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, मुश्किल दौर याद कर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
'दुनिया मुझे 'ट्रेटर' की नजर से देखती है’, छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द
इंडिया
झटकों के बीच TMC को इस चुनाव में मिली बड़ी जीत, BJP को कितनी सीटें?
झटकों के बीच TMC को इस चुनाव में मिली बड़ी जीत, BJP को कितनी सीटें?
ऑटो
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
Swift-Baleno को पछाड़ 4.99 लाख की ये कार बनी नंबर-1, जानें डिटेल
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
यूटिलिटी
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget