'I Love मुहम्मद कहना जुर्म नहीं', हमारे सीने पर लिखा है', बोले सपा नेता एसटी हसन

I Love Mohammad Controversy: आई लव मोहम्मद विवाद पर देशभर में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है. सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसको लेकर बयान दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Preferred Sources

पिछले कई दिनों से आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर विवाद है. इस मामले में उत्तर प्रदेश के कानपुर, बरेली और उत्तराखंड के काशीपुर में भी उपद्रव देखने को मिला. प्रशासन की भी उच्च स्तर पर लगातार कार्रवाई जारी है. इस विवाद पर पक्ष-विपक्ष की तरफ से आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं. इस बीच मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद जुर्म (अपराध) नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कहने का अधिकार हर मुसलमान को है. उनका कहना है कि आई लव मोहम्मद हमारे सीने पर लिखा हुआ है. 

आई लव मोहम्मद कहने पर क्या बोले एसटी हसन?

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद कोई ऐतराज नहीं है. यह कहने का हक हर मुसलमान को है. एसटी हसन ने कहा हमारे तो सीनों पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है. 

पूर्व सांसद ने आगे कहा कि यह वह नाम है, जिस पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है. उनका कहना है कि इसकी वजह से अगर लोगों के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं. लोगों के खिलाफ केस लगाए जा रहे हैं, इस पर हमें ऐतराज है. उन्होंने आगे कहा यह नहीं होना चाहिए. लोग जय श्री राम बोलते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है.

भारत-पाक मैच को लेकर बोले पूर्व सांसद

एसटी हसन ने भारत और पाकिस्तान के एशिया कप में हुए मैच को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम हमेशा इस मैच के खिलाफ रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' किस लिए हुआ था. पहलगाम के अंदर हमारी बहनों के गम अभी खत्म नहीं हुए थे, उनकी आंखों के आंसू  नहीं सूखे थे. इसके बावजूद हम लोग मैच खेलने के लिए खड़े हो गए. 

उन्होंने आगे कहा कि हार जीत अलग बात है, लेकिन ऐसे देश के साथ जो हमारे साथ इस तरह से हरकतें कर रहा है उसके साथ मैच खेलना जरूरी है. एसटी हसन ने कहा मैच तो दोस्तों के साथ होते हैं. उन्होंने मैच में हाथ न मिलाने को लेकर कहा कि यह दिखावे के लिए हाथ नहीं मिला रहे, लेकिन मैच तो खेल लिया और कह दिया हाथ नहीं मिलाया, ये कैसी बात हुई.?

पूर्व सांसद ने कहा कि सट्टेबाजी भी होती है मैचों में इस पर भी रोक नहीं लग पा रही है. इससे बहुत बड़ा पैसा हमारी सरकार और खिलाड़ियों को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सब कुछ पैसा नहीं होता है. देश का सम्मान ही सब कुछ होता है.

Published at : 05 Oct 2025 05:02 PM (IST)
