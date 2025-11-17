सोनभद्र हादसे में आरोपी खदान मालिक मधुसूदन सिंह गिरफ्तार, अब तक 6 लोगों के शव बरामद

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिल्ली मारकुंडी खदान में हुए दर्दनाक हादसे में पुलिस ने गैर इरादतन मामला दर्ज किया हैं. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी खदान मालिक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया है. उनकी तलाश की जा रही हैं.

सोनभद्र खदान हादसे में पुलिस ने पनारी ग्राम पंचायत के करमसार टोला के रहने वाले छोटू यादव की शिकायत पर ओबरा थाने में ग़ैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया हैं. इस मामले में पुलिस ने खनन पट्टा धारक मधुसूदन सिंह, दिलीप केसरी और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

खदान मालिक मधुसूदन सिंह गिरफ्तार

पुलिस ने खदान हादसे मामले में पट्टा धारक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार किया है बाकी अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया है जो लगातार अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ़्तार करने का भरोसा दिया है.

बता दें कि सोनभद्र में शनिवार को 3 बजे बिल्ली मारकुंडी खदान का अचानक एक हिस्सा दरक गया, जिसकी वजह से कृष्णा माइनिंग वर्क्स खदान धंस गई थी. इस हादसे में कई मज़दूर दब गए हैं. जिसके बाद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है.

हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हुई

इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने बताया कि 16 और 17 नवंबर की मध्यरात्रि से लेकर सोमवार दोपहर तक मलबे से पांच और शव बरामद किये गये हैं. उनकी पहचान इंद्रजीत (30), संतोष (30), रवींद्र (18), राम खेलावन (32) और कृपाशंकर के रूप में हुई है.

वहीं सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक वर्मा ने बताया कि खदान में पहाड़ी का एक भाग दरकने से कई मजदूर मलबे में दब गए थे. इस मामले में कृष्णा माइनिंग वर्क्स के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना स्थल पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में जुटी है.

