हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणादिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिंकंजा, जिला प्रशासन ने दिए जमीन की जांच के आदेश

दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिंकंजा, जिला प्रशासन ने दिए जमीन की जांच के आदेश

Al Falah University: आतंकी गतिविधियों में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है वहीं जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीन की जांच के आदेश दिए हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Preferred Sources
दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की ओर से शिकंजा कसना शुरू हो गया हैं. फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं. इस जमीनी की पैमाइश और लेन-देन की जानकारी भी जुटाई जा रही है. 
 
फरीदाबाद में के धौज गांव में 78 एकड़ बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी हुई हैं. जिसके बाद जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं. जिला एन्फोर्समेंट टीम ने इस जमीन की पैमाइश की. क़रीब एक घंटे तक की पैमाइश के साथ प्रबंधन इसका रिकॉर्ड भी मांगा गया है. 

पटवारी ने की जमीन की पैमाइश

जिला प्रशासन अब इस बात की जांच में जुट गया है कि अलफलाह यूनिवर्सिटी की जमीन पर कितनी इमारत बनी है कितनी ज़मीन खाली पड़ी हुई हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जमीनों को किनसे खरीदा गया है और कितनी जमीनें खरीदी गई हैं. 
 
जिला प्रशासन ने इस बात की भी जांच के निर्देश दिए हैं कि इन जमीनों को खरीदने पर किस-किस को कितने पैसे दिए गए. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये जांच की जा रही है. टीम ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जमीन के लेन-देन का रिकॉर्ड मांगा है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी. यूनिवर्सिटी की जमीन पर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है. 
 
बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरू साल 1997 में हुई थी, शुरुआत में ये इंजीनियरिंग कॉलेज था. लेकिन साल 2014 में इसे यूजीसी से मान्यता मिल गई जिसके बाद ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गई. ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है. 
 
दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से भी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दिकी को दो अलग-अलग मामलों में समन जारी किया गया है. ये समन फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल और यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जालसाजी और धोखाधड़ी के दो मामलों की चल रही जांच से जुड़े हुए हैं. 

'लोग चाहेंगे तो राजनीति में आएंगे...', बिहार में कांग्रेस की हार के बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान

Published at : 17 Nov 2025 01:47 PM (IST)
Tags :
Faridabad News HARYANA NEWS Al Falah University
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
बिहार
Bihar Oath Ceremony: नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
नीतीश की नई सरकार में NDA से कौन-कौन बन सकता है मंत्री? हो सकते हैं ये चौंकाने वाले नाम
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
हेल्थ
Weather Change Tips: बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
Embed widget