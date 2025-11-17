एक्सप्लोरर
दिल्ली ब्लास्ट: अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिंकंजा, जिला प्रशासन ने दिए जमीन की जांच के आदेश
Al Falah University: आतंकी गतिविधियों में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है वहीं जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीन की जांच के आदेश दिए हैं.
दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की ओर से शिकंजा कसना शुरू हो गया हैं. फरीदाबाद जिला प्रशासन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं. इस जमीनी की पैमाइश और लेन-देन की जानकारी भी जुटाई जा रही है.
फरीदाबाद में के धौज गांव में 78 एकड़ बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी गतिविधियों का केंद्र बनी हुई हैं. जिसके बाद जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं. जिला एन्फोर्समेंट टीम ने इस जमीन की पैमाइश की. क़रीब एक घंटे तक की पैमाइश के साथ प्रबंधन इसका रिकॉर्ड भी मांगा गया है.
पटवारी ने की जमीन की पैमाइश
जिला प्रशासन अब इस बात की जांच में जुट गया है कि अलफलाह यूनिवर्सिटी की जमीन पर कितनी इमारत बनी है कितनी ज़मीन खाली पड़ी हुई हैं. इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जमीनों को किनसे खरीदा गया है और कितनी जमीनें खरीदी गई हैं.
जिला प्रशासन ने इस बात की भी जांच के निर्देश दिए हैं कि इन जमीनों को खरीदने पर किस-किस को कितने पैसे दिए गए. इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये जांच की जा रही है. टीम ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जमीन के लेन-देन का रिकॉर्ड मांगा है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी. यूनिवर्सिटी की जमीन पर एक मस्जिद का भी निर्माण किया गया है.
बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरू साल 1997 में हुई थी, शुरुआत में ये इंजीनियरिंग कॉलेज था. लेकिन साल 2014 में इसे यूजीसी से मान्यता मिल गई जिसके बाद ये कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन गई. ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है.
दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की ओर से भी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दिकी को दो अलग-अलग मामलों में समन जारी किया गया है. ये समन फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल और यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जालसाजी और धोखाधड़ी के दो मामलों की चल रही जांच से जुड़े हुए हैं.
